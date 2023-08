Taiwankonflikten: Vil vi kunne opleve et kinesisk angreb på Japan?

Kina undskylder det militære samarbejde med Rusland med, at det er baseret på ikke-alliance, ikke-konfrontation, og at det ikke er rettet mod tredjelande. Kina er ikke en trussel mod andre.

Men Japans nye forsvarshvidbog må ses som en kraftig optrapning af fortællingen om ”Kina-truslen”, som støttes af kredse i USA og Asien. Med Kina-trusselfortællingen vender vi tilbage til scenariet, som antyder et kinesisk angreb på Japan i forbindelse med Taiwankonflikten. Kan Taiwankonflikten medføre, at Kinas militær, PLA, foruden at forberede sig på at kunne angribe Taiwan også opererer med det scenarie, at det kan blive nødvendigt at være forberedt på et militært angreb på Japan, hvis det kommer Taiwan til hjælp?

Men hvorfor skulle Kina angribe Japan? Kina synes at gøre alt for at undgå krig. Prioriteringen er primært at sørge for Kinas udvikling og modernisering. Men Kina ser det ikke som en krig at angribe Taiwan, hvis det erklærer sig som en suveræn stat. Det vil være kinesisk indenrigspolitik. Problemet er, at Japan – som det hedder i hvidbogen – ser »Taiwan som en tæt og vigtig partner, som man har det bedste venskab med«.

Japanske ledere har ved flere lejligheder antydet – i lighed med USA – at kunne komme Taiwan til hjælp i tilfælde af et angreb fra Kina. Premierminister Abe udtalte – ganske vist efter a være trådt tilbage – at »a Taiwan emergency is a Japanese emergency« – en nødsituation i Taiwan er en nødsituation i Japan. I hvidbogen understreges det, at det er med den største årvågenhed, at man ser på ustabiliteten omkring Taiwan. Japan ved også, at halvdelen af verdens containertrafik går gennem Taiwanstrædet, og at 80 pct. af verdens halvlederproduktion finder sted i Taiwan.

Den japanske premierminister Kishida har for nylig advaret, at »Ukraine i dag kan blive Østasien i morgen«. Begrundelsen er, at hvis man tolererer russiske aggressioner, så tillader man »unilaterale ændringer af status quo«, altså en annektering af Taiwan.

Japan er i den grad forbundet til Taiwan. Set fra kinesisk side ikke for det bedste. Kina gør kraftigt opmærksom på, at Japan i den grad har et historiske ansvar over for det kinesiske folk: Taiwan var fra 1895 til 1945 besat af Japan, som undertrykte og tvangsjapaniserede befolkningen. Derfor er det særligt alvorligt, at netop Japan blander sig i det, som ses som fuldt ud kinesiske indre anliggender. For Kina vil det være helt uantageligt, at japansk militær skulle kunne forhindre genforeningen.

Hvad vi kan fastslå, er, at et scenarie, hvor Kina under et angreb på Taiwan erfarer, at Japan blander sig i krigen og derfor imødegår indblandingen, må anses som sandsynlig. Sandsynligheden for, at Kinas militær forbereder et sådant scenarie, vil også være til stede. Det ville ethvert militær gøre i en tilsvarende situation.

Det afgørende er imidlertid, at situationen næppe vil materialiseres. Når genforeningen har mindre sandsynlighed for at blive gennemført i de nærmeste årtier, skyldes det, at magtforholdet mellem USA og Kina fortsat er i amerikansk favør. Alene det forhold, at USA har de stærkeste allierede og partnere, at det amerikanske militærbudget er tre gange det kinesiske, og at USA globalt har 800 militære baser, og Kina kun en, er altafgørende.

Og Kina ved det. Kina betegner sig som udviklingsland og karakteriserer USA som enesupermagten. Det kinesiske militær, PLA, er ikke klar til at gennemføre en genforening med magt. Krigserfaring mangler. Der er store strukturelle svagheder. Men Kina vil aldrig opgive genforeningen. Men tiden er ikke kommet. Usikkerheden hersker.