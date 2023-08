Lad os regulere landbrugets udledninger på en smart måde

En artikel i Jyllands-Posten den 26. juli 2023 fortæller om aktuelle politiske uenigheder i Holland vedrørende behovet for at reducere den hollandske husdyrproduktion. Artiklens forfatter, Jeppe Reedtz Husted, trækker to indikatorer frem i det, han kalder »europakortet for køer og grise«. Disse har til formål at vise, hvor slemt