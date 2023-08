Eutrofieringen af vore søer, vandløb og kyst- og havområder er en af de mest veldokumenterede miljøkatastrofer. Vi kender omfanget, og vi kender konsekvenserne – udledningen er ikke stigende, den ligger på en nogenlunde stabil årlig belastning på ca. 60.000 tons kvælstof og 2.000 tons fosfor, langt det meste fra industrilandbruget. Tallene siger de færreste af os ret meget – men for at perspektivere det kan det oplyses, at der er cirka 69.000 km vandløb i Danmark. Det giver næsten 1 kg rent kvælstof, der bliver udledt pr. meter vandløb pr. år. Av! Dén påvirkning kan ses og måles i naturen. Vores kystnære havmiljø balancerer på kanten af et økologisk kollaps, og for vore fjorde er kollapset de facto nok allerede sket.

Januar 2023 bød en række forskere fra Københavns Universitet og Danmarks Statistik ind med et regnestykke, der repræsenterer et grønt bnp, for at sætte tal på de skader, som vi forvolder på vores hav, vores luft og drikkevand m.m. Regnestykket ender med en bundlinje på minus 250 mia. kr. Om året. I Danmark.

Et par måneder tidligere, i november 2022, kom Biodiversitetsrådet med en redegørelse, der heller ikke overraskende viste, som i utallige rapporter og udmeldinger før den, at det mildest talt står sløjt til. Både til lands og til vands – og i skrivende stund ser vi, hvordan havbunden i fjorde og bælter dækkes af et tykt lag alger, der kvæler og fordriver alt andet liv.

Alene i min levetid er erhvervsfiskeriet rykket fra at være overvejende kystnært fiskeri med stående redskaber til nu at omfatte størstedelen af vore havområder, hvor der fiskes med store og tunge redskaber i midt-vandet og på bunden, der fanger lige så meget, som de ødelægger. Dét sammen med råstofindvinding i form af sandsugning og stenfiskeri har igennem årene ødelagt og forarmet havbunden.

Det hænger ikke sammen – og det står bøjet i neon og skåret ud i pap, at det ikke kan fortsætte, og at der skal regulære tiltag til for at vende vognen.

Jeg er lystfisker, af bondeæt og bor på landet. Jeg bebrejder hverken landmændene eller erhvervsfiskerne noget. De følger bare med tiden og går på arbejde for at kunne betale terminerne og leverpostejen som alle os andre – men hvis vi skal redde naturen, miljøet og biodiversiteten og i sidste ende sandsynligvis også erhvervene, så kommer vi og vore politikere ikke udenom at snakke landbrug og fiskeri. Og snakken går ikke på, om vi skal have landbrug og fiskeri i Danmark, men hvordan.

Kig til Florida og New Zealand for at se, hvad god forvaltning af fiskeri og havmiljø kan skabe, og hvilken overdreven ødselhed naturen disker op med, hvis den får lov. Og tag til Holland, hvis man vil se, hvordan man optimerer sin indtjening og minimerer sin miljøbelastning som landmand.

Der er hverken tid eller råd til længere at gå rundt om den varme grød, mens der fumles med ildtangen og angsten for vælgerne. At vore politikere har handlekraften, når det gælder, og at Danmark til overflod har de økonomiske muskler til at gøre noget ved tingene, fik vi at se under pandemien. Miljø- og naturpolitisk er det viljen, der mangler. Midlerne har vi – men alligevel er det første spørgsmål, der bliver stillet fra politikerne: Hvad koster det? Eller: Kan vi tjene penge på det?

Alarmerne dytter, båtter og blinker, vognstængerne vinker, og der er masser af lavthængende frugter, der hurtigt kan plukkes for billige penge. Det kræver central handling og finansiering, og god natur- og miljøforvaltning er ikke en popularitetskonkurrence. Ja, der er helt sikkert nogle, der bliver sure, men hvis de får nogle penge, bliver kompenseret eller får erstatning, så skal de nok blive glade igen.

Og lur mig, om regnestykket i sidste ende ikke slutter i plus. Det har det i hvert fald gjort andre steder i verden, hvor modige politikere har gjort, hvad der var nødvendigt, er blevet skældt ud og i sidste ende blevet anerkendt for at gøre det rigtige. Herhjemme er der for eksempel ikke længere nogen, der brokker sig over Skjern Å’s genslyngning for 20 år siden.

Fremtiden formes af dem, der har visionerne, modet og handlekraften – ellers er det bare nutiden, der gentager sig selv, og jeg tror ikke, at jeg er den eneste borgerlige vælger, der nærer et ønske om at se tingene ændre sig. Og vejen dertil er faktisk ikke så lang og snoet, som den måske ser ud ved første øjekast – og det kræver, at vi får de borgerlige partier med på vognen. Tornerosesøvnen er slut – der kommer ingen prins på en hvid ganger og redder dagen. Det kan kun vi selv.