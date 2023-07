Tyskland kæmper stadig med genforeningen

Genopbygningen efter krigen krævede enorme ofre, det samme gjorde de gigantiske krigsskadeserstatninger, som DDR måtte betale til Sovjet. Efterhånden blev samfundet dog stabiliseret. På et par områder peger Katja Hoyer på fremskridt, der også er bemærkelsesværdige i dag:

Det ene var en uset høj social mobilitet. DDR havde et velfungerende uddannelsessystem, der forenede teori og praksis, og gode muligheder for efteruddannelse. Titusindvis af arbejdere »fik mulighed for at begynde en ny karriere som lærer, faglært eller i hæren«. I 1967 kom hver tredje universitetsstuderende fra arbejderklassen, i Vesttyskland var det kun 3 pct.

Det andet var kvindernes stilling. I 1980’erne havde DDR’s kvinder en erhvervsfrekvens på over 90 pct., den højeste i verden, og kvinder gjorde karriere inden for traditionelle mandefag. Stort set alle børn var i vuggestue og børnehave, 15 år efter genforeningen var det kun 40 pct.

Katja Hoyer beskriver imidlertid også et delt land. DDR var et brutalt samfund for dem, der udfordrede systemet, med hårdhændet undertrykkelse fra Stasi, Berlinmuren og en tiltagende militarisering af samfundet. Men det store flertal havde efterhånden en tryg og relativ god hverdag. Der var job til alle, priserne på boliger, mad og transport blev holdt kunstigt nede. I 1970 havde over halvdelen af familierne køleskab og vaskemaskine og tre fjerdedele et tv.

”Beyond the Wall” har skabt voldsom debat. Andre historikere kritiserer Katja Hoyer, DDR er stadig kontroversielt – også internationalt. Berlingske betegner det som en »farlig« bog, som forvansker historien, mens britiske Guardian kalder den en »revisionistisk« fortælling, der »antaster klichéerne om Østtyskland«.

Forholdet mellem øst- og vesttyskere sætter ofte sindene i kog. Indkomster og formuer er markant lavere i øst, mange østtyskere opfatter sig som andenrangsborgere, og som besøgende ser man stadig en tydelig velstandsforskel. Ord som ostalgie, jammerossi og besserwessi vidner om gensidig mistillid.

Lige nu tordner det højrenationale AfD frem i målingerne, det har på landsplan 19 pct., mere end det regerende socialdemokrati. I tre østtyske delstater, der har valg næste år – Sachsen, Thüringen og Brandenburg – er AfD med 23-28 pct. det største parti. Samtidig er østtyskernes valgdeltagelse lavere, og en del stemmer stadig på venstrefløjspartiet Die Linke, der har rødder tilbage i DDR’s kommunistparti.

Det er under halvdelen af østtyskerne, der aktivt stemmer på forbundsrepublikkens etablerede ”demokratiske” partier. Politisk er genforeningen langtfra fuldbyrdet. Noget af forklaringen er manglen på demokratisk tradition i det tidligere DDR. Andet hænger sammen med den hastige genforening, hvor DDR’s industri blev privatiseret på få år, og tre af fire millioner blev arbejdsløse. Mange østtyskere oplevede det som »et uværdigt ophørsudsalg«, da de blev sat til at pakke virksomhedens maskiner og sende dem vestpå for selv at blive arbejdsløse. »Den hjælpeløshed, som mange oplevede, da deres land blev demonteret, skulle blive hos dem i årtierne frem,« skriver Katja Hoyer.

Det samme mener historikeren Marcus Böick, der for nogle år siden gennemførte en stor kortlægning af Treuhand – selskabet bag privatiseringen. Den skabte en »negativ grundlæggelsesmyte« for det nye Tyskland. »Det er kilden til den skepsis, vi stadig oplever over for arrogancen, magten og rigdommen fra vest – og over for markedsøkonomien,« sagde Marcus Böick til Information.

Det hører med, at borgerne i DDR ved det frie valg i 1990 selv stemte for en hurtig genforening. Det hører også med, at der er postet ufattelige summer i de østtyske delstater. Kansler Kohls løfter om »blomstrende landskaber« er faktisk virkelighed mange steder; det tog imidlertid ikke få år, sådan som han sagde, men flere årtier og skabte dybe brudflader.

I DDR stod de ”folkeejede” virksomheder ikke kun for produktionen, men også for børnehaven, fodboldholdet og ude på landet måske ligefrem for knejpen. Da virksomheden drejede nøglen om, lukkede folks sociale liv.

Østtyskerne fik ytringsfrihed, de kunne nu rejse, hvorhen de ville, men en tryg hverdag blev også afløst af uvant uforudsigelighed. De fleste fandt efterhånden et nyt job, bitterheden over for politikerne og deres løfter er der imidlertid stadig og gives videre til børnene.

»I den ældre generation har oplevelsen faktisk bidt sig mere og mere fast med årene (…) Hvis man tager fat i emnet Øst- og Vesttyskland til en familiefest i Østtyskland, så bliver stemningen hurtig meget giftig,« fortæller Marcus Böick.

AfD vandt for nylig den første post som Landrat – i Sonneberg i Thüringen, den sydligste delstat i det tidligere DDR. Posten er i hovedsagen administrativ, men betragtes alligevel som et alvorligt »dæmningsbrud« i tysk politik.

AfD’s Robert Sesselmann førte kampagne på landsdækkende temaer som flygtninge og den upopulære varmelov, men trak nok så meget på et solidt bagtæppe: den udbredte politiske mistillid i øst. De etablerede politikere gør klogt i at droppe de løftede pegefingre og forholde sig til dette.