skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

02/06/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Kan 200 DSB-stationer og 1.000 fælleshuse løse fremtidens sundhedsudfordringer?

Det danske sundhedsvæsen skal være mere nært. Det skal være dér, hvor borgerne er, ikke omvendt. I mange år har centralisering været mantraet, men der er brug for, at vi nu aktivt vælger at tage hånd om fremtidens sundhedsudfordringer tættere på, hvor vi bor og lever vores liv.