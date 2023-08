Det blev formelt bekræftet, at jeg var ordblind, da jeg gennemgik optagelsesprocessen til htx. Denne oplevelse var langtfra positiv. Efter testen og min diagnose blev jeg mødt med en kølig bemærkning fra min kommende dansklærer: »Ja, du må gøre det så godt, du kan.« Jeg blev derefter udstyret med en såkaldt it-rygsæk, en samling af teknologiske hjælpemidler, og det blev forventet, at jeg så kunne klare mig selv de næste tre år. Til trods for min diagnose, som klart anbefalede en mentorordning, blev jeg efterladt til mig selv med en række teknologiske midler, hvis funktionalitet bedst kan sammenlignes med Google Translate fra start-00’erne. Systemet syntes ikke at forstå, at jeg havde mere brug for personlig og individuel hjælp end et simpelt oplæsningsprogram.

Mine oplevelser med gruppearbejde blev en konstant påmindelse om mine udfordringer. Jeg blev ofte udelukket fra at deltage i skriftlige opgaver, en form for ”positiv særbehandling” fra mine klassekammerater. Men denne særbehandling forstærkede kun min følelse af at være anderledes. Mine udfordringer blev betragtet som en byrde, noget der skulle undgås eller skjules i stedet for at blive anerkendt og mødt for det, de var.

Frustreret og demoraliseret valgte jeg til sidst at opgive mine skriftlige fag og opgaver. Hvorfor skulle jeg investere tid og energi i at forbedre mine færdigheder, når det virkede, som om ingen andre ønskede at investere i mig? Denne oplevelse var nedslående, og det føltes, som om mine evner blev nedprioriteret, og mine anstrengelser ikke værdsat. Disse oplevelser underminerede min motivation for at gå i skole eller danne nye venskaber. Denne periode af mit liv markerer den mørke side af min kamp med dysleksi, en side som alt for ofte er usynlig for det brede samfund.

På et uforklarligt tidspunkt ændrede noget sig inden i mig. Livets mange prøvelser – min dysleksi, mobningen, jeg oplevede, og mangel på nære venner – havde efterladt mig følelsesmæssigt drænet og tom. Men da jeg begyndte at acceptere livets uretfærdighed og erkende, at samfundet ikke ville komme til min redning, begyndte jeg langsomt at opleve en indre forandring. Min indstilling til udfordringer ændrede sig. Jeg begyndte at se dem som muligheder for personlig vækst og læring fremfor som forhindringer, der blokerede min vej. Hver udfordring blev en chance for at bevise for mig selv, at jeg kunne opnå mine mål, så længe jeg kæmpede hårdt og vedholdende, også selv om det måske ville tage mig længere tid end andre.

Det er vigtigt at forstå, at læsning og stavefærdigheder ikke blot handler om diktat eller at forstå digte fra Romantikken. Det har en dybere betydning for livskvaliteten. Det handler om at have evnen til at leve sig ind i kunst, kultur og mange andre aspekter af tilværelsen – i daglig tale kaldes det “dannelse”. Det handler om at kunne fordybe sig i bøger, nyde skønlitteraturens magi og lade sig inspirere af den skrevne kunst.

Det handler om at kunne udtrykke sig klart og præcist, og det kan have stor indflydelse på vores personlige og faglige udvikling. Mine udfordringer med læsning og stavefærdigheder har ikke kun været en hindring i uddannelsessystemet, de har også påvirket min selvtillid og følelse af at høre til. De har skabt en barriere mellem mig og den brede vifte af muligheder og oplevelser, som samfundet har at tilbyde. Det har endda påvirket mine forhold.

Jeg var heldig at finde en støttende vennekreds og mentorer gennem ungdomspolitik, der inspirerede mig til at stræbe efter mine drømme og tro på mig selv, og desuden så kunne jeg altid blive politiker, hvis det gik helt galt, hihi. Deres opmuntring og støtte gav mig det løft, jeg havde brug for til at fortsætte, selv når det var svært.

Det betød ikke, at jeg stoppede med at stå i vejen for mig selv. Selv om jeg som ordblind havde ret til ekstra tid til prøver, har jeg aldrig valgt at tage imod det tilbud. Det er ikke, fordi jeg ikke har haft brug for ekstra tid, men af en eller anden grund har jeg altid ønsket at konkurrere på lige vilkår med mine klassekammerater. Måske var det et ønske om at blive set som lige med de andre eller måske et behov for at bevise for mig selv og andre, at jeg kunne præstere på samme niveau eller bedre.

Selv om jeg valgte at undlade den ekstra tid, og mine grunde kan virke ambivalente, er det vigtige ikke, hvordan jeg valgte at tackle mine udfordringer. Det vigtige er, at jeg fortsatte med at kæmpe, selv når jeg til tider mistede troen på mig selv. Det mere end noget andet har gjort hele forskellen i min rejse mod at finde min egen styrke og blive den person, jeg er i dag. At være ordblind er en kamp fyldt med frustration og udmattelse. Men på trods af dette har min dysleksi hjulpet mig med at nå, hvor jeg er i dag.