skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

01/05/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Macron truer Europas sikkerhed – dobbelt

Frankrigs forsøg på at lægge afstand til USA i forbindelse med krisen om Kina er to gange gift for europæisk sikkerhed.