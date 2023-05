Sidste år begyndte jeg at bære min hudfarve og mistede dermed nogle privilegier

Jeg er midt i en læringsproces om, hvad det betyder at være en farvet kvinde og del af en minoritetsgruppe – noget, jeg har arbejdet benhårdt for ikke at være hele mit liv, og det er på sin vis også gået rigtig godt. Men nu er illusionen for altid brudt, for jeg begyndte at bære min hudfarve sidste år, og jeg synes virkelig, at den klæder