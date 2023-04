23/04/2023 KL. 06:00

For abonnenter

At tage i krig er den bedste beslutning, mange af os har truffet

Tvang og nationalt forsvar er letforståelige grunde til at kæmpe, hvorimod det er sværere at sætte sig ind i, hvorfor man frivilligt vælger at opsøge krigen. Det er ikke noget nyt, at soldaterlivet har en dragende effekt på nogle af os. Men at den stadig har det, siger meget om vores moderne samfund.