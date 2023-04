Det er oppe i tiden med undskyldninger. At give undskyldninger for fortidens synder er blevet en paradedisciplin for statsministeren. Frederiksen undskyldte i 2019 over for Godhavnsdrengene, der kvitterede med en erstatningssag, for som en af drengene sagde: »Jeg har været bagud hele mit liv, fordi jeg fik en dårlig start.«