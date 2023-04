De ustyrlige unge former vores fremtid

For en generation siden, nemlig 17 år, skrev jeg min første søndagskronik her i avisen, og dengang var mine tre sønner 11, 6 og 4 år. I dag er de alle voksne, forsørger sig selv og har skabt egne hjem, studerer og arbejder eller er på eventyr et sted i verden – og så er de alle repræsentanter for generation Z, som er vores samfunds yngste