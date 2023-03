skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

26/03/2023

På sporet af et urmonster

Det ramte mig som et chok, da jeg fik en kræftdiagnose. Men midt i angsten og ventetiden besluttede jeg mig: Jeg ville finde ud af, hvad det var for et monster, der har taget bolig i mig.