13/01/2023 KL. 16:30

Blå blok mangler en fortælling om tryghed

Blå blok har alt for svært ved at tage ordet "tryghed" i sin mund. Derfor har Socialdemokratiet sat sig på en fortælling, som der burde være et liberalt modstykke til. Det er der bare ikke.