28/10/2022 KL. 16:30

Mere af det samme dur ikke i sundhedsvæsenet

Nærhospitalerne giver Danmark en enestående mulighed for at nytænke en væsentlig del af sundhedsvæsenet. Det kræver, at der tænkes nyt, og at man involverer flere aktører. Og evaluerer det, vi har nu.