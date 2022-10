Der er fornyet debat om den danske grænsekontrol. Senest har Lars Løkke Rasmussen lagt afstand til kontrollen, efter at den endnu en gang blev genstand for kritik fra tysk side. Det er glædeligt, for grænsekontrollen har for længst udviklet sig til et rystende eksempel på dårlig politisk projektstyring af den slags, der gør det dyrt at