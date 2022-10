15/10/2022 KL. 16:30

For abonnenter

Ud med kristendommen i DR og mere "dansk kultur". Det lugter af "Den store bagedyst" og "Gift ved første blik"

De romerske kejsere gav ”brød og skuespil” til folket for at holde det i ro. Men de vidste, at skuespillet var det vigtigste, brødet var kun for de fattige, skuespillet for alle. Men DR er tilsyneladende bange for at blive for alvorlig.