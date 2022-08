skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

27/08/2022 KL. 16:30

Jeg frygter for valgkampen

Lige om lidt er der valgkamp, og jeg glæder mig bestemt ikke til at skulle høre på alle de modsætninger, politikerne vil sætte op for os. Vi skal trods alt leve sammen i det samme samfund. Og med krig og varmeregninger er det ikke splittelsen, vi har brug for.