Jeg er rasende fra morgen til aften

Jeg er woke. Jeg er faktisk ualmindeligt meget woke.

Jeg går rasende i seng og står harmdirrende op.

Jeg er nemlig yderst vågen over for de undertrykkelsesforsøg, der hele tiden foretages af emsige, selvoptagede mænd og kvinder over for vort sprog, vor ganske almindelige daglige tale.

Der er nu mange