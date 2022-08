skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

15/08/2022

En regering over midten vil være handlingslammet, træffe dårlige beslutninger og være skidt for demokratiet

Det er en uhensigtsmæssig drøm mere end et levedygtigt projekt at forestille sig, at partier fra rød og blå blok skulle kunne finde sammen i en velfungerende regering. Det vil aldrig gå godt.