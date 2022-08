13/08/2022 KL. 16:30

Unge kvinder er også liderlige

Ungdomsserien ”Salsa” på DR er den seksualundervisning, som unge (kvinder) ikke får i skolen. Og det er et problem. For alt for mange unge – af alle køn – har ingen anelser om, hvad god sex er, hvor grænserne for deres egen lyst findes, og hvordan deres krop overhovedet virker.