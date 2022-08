Det er dyrt at ændre sundhedsvæsenet fra bunden. Men det er dyrere at lade være

Størstedelen af danskere mener – med rette – at deres mange skattekroner berettiger dem til hurtig og effektiv behandling i det offentlige sygehusvæsen. Men hvad de færreste bryder sig om at høre, er, at ansvaret for éns sundhed starter hos én selv, og at man gerne må overveje behovet for hjælp, inden man henvender sig på akutmodtagelserne.