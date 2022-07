Principperne for ansvar for mink og bank er ret ens

Skal man lede efter noget positivt ved minkskandalen, der for nylig blev belyst ved Granskningskommissionens omhyggelige rapport, må det være, at sagen må have givet politikerne en ny og bedre forståelse for, hvor vanskeligt det er at træffe vigtige og vidtrækkende beslutninger, der kan medføre omfattende tab. Sådan er det også i erhvervslivet,