Når ideologi fører til udenrigspolitiske handlinger

I dag ser præsident Joe Biden konfrontationen mellem Rusland og Vesten som et bevis på, at den officielle amerikanske analyse af verdenssituationen er korrekt. Den siger, at verden i dag er præget af en kamp mellem demokrati og diktatur. Rusland, Kina og deres respektive lydstater står for diktatur og undertrykkelse, mens Vesten repræsenterer demokrati og frihed. Ukraine hører til blandt de lande, hvor demokratiet og de demokratiske kræfter skal styrkes. Det er selvsagt et spørgsmål om, hvorvidt analysen er korrekt, og om, hvorvidt demokrati er svaret på krig og ustabilitet.