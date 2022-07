Siri Hustvedts og Paul Austers gensidige tyveri

Det med at lege med navne er også et fælles postmoderne træk. I Austers ”By af Glas” går Quinn også under navnene William Wilson samt Auster, og i ”Med Bind for Øjnene” bliver Iris til Klaus. 1970-1972 skrev Auster digtsamlingen ”Unearth”, hvilket er en klar reference til Hustvedts roman ”Med Bind for Øjnene”, hvor Iris får foræret en digtsamling ”Unearth” af en digter, som hun ikke kender.

Senere i de to forfatteres karriere går det begge veje med referencer. Paul Auster bruger flere steder sin kones navn. I ”By af Glas” er der således en forfatter ved navn Paul Auster, der er gift med en Siri. Mange af Austers personer er professorer ved Colombia, som hans svigerfar var.

Som eksempel på de to forfatteres fælles referencer kan nævnes, at de på samme tid skrev hver sin roman, hvori et af hovedmotiverne var det samme. I 2003 skrev Siri Hustvedt ”Det jeg elskede”, og Paul Auster skrev ”Orakelnat”. I begge romaner er der beskrivelse af en ung mand, der på grund af stofmisbrug kommer i kløerne på kriminelle bander, hvilket uden tvivl er inspireret af den uheldige udvikling, Austers søn, Daniel, af første ægteskab gennemgik. I ”Orakelnat” er der i øvrigt noget, der tyder på, at det i hvert fald ikke kun er Hustvedt, der bliver inspireret af Auster, men at det også går den anden vej.

Jeg tænker her på det unge par, der vil kalde deres lille søn Ira Orr. Sagt hurtigt på amerikansk lyder det som either or og er altså en ordleg, der leder tankerne hen på en af Kierkegaards bøger. Da det er hende, der har studeret Søren Kierkegaard, så er det nok ham, der har fået hjælp af hende til et godt indslag. I det hele taget er der meget, der indikerer, at det er Siri Hustvedt, der har haft afgørende betydning for Paul Auster.

Før han traf Siri Hustvedt, hutlede han sig gennem tilværelsen og forsøgte sig med flere tiltag som forfatter. Han havde skrevet en digtsamling, der ikke rigtig var blevet til noget, og havde skrevet krimien ”Squeeze Play” under pseudonymet Paul Benjamin, som var lige ved at blive udgivet, men så gik det hele i vasken, og den kom så først på markedet, efter at Paul Auster var blevet en kendt forfatter.

Først efter at have truffet Siri Hustvedt og var blevet gift med hende i 1982 kom, om man så må sige, ånden over ham. Det resulterede i to romaner omkring 1987 nemlig ”I Det Sidstes Land” samt ”New York-trilogien”, hvor sidstnævnte betød hans helt store gennembrud, og derfra gik det slag i slag. Et forhold, der uden tvivl har haft stor betydning for Paul Auster, er hans forhold til Danmark, hvilket utvivlsomt skyldes ægteskabet med Siri Hustvedt, der med sine norske rødder har bragt ham i et tæt forhold til de nordiske lande. I Danmark er så godt som alle Austers bøger blevet udgivet på forlaget Per Kofod, og en del er endda udkommet i Danmark før nogen andre steder.

Det er sikkert også Siri Hustvedts fortjeneste, at Auster har ganske overraskende referencer til dansk kultur. Jeg har tidligere nævnt hans hentydning til Søren Kierkegaard, men der findes flere hentydninger til dansk kultur andre steder i forfatterskabet. I ”Usynlig” er der således en beskrivelse af Carl Dreyers film ”Ordet” fra 1955, noget, der kan virke overraskende, når man læser en roman af et inkarneret storbymenneske som Paul Auster.

Siri Hustvedt har i et interview engang sagt, at hendes mand aldrig ser, hvad hun skriver, før hun er helt færdig, mens hun hen ad vejen får lov til at se med, når han skriver. Alt tyder på, at hun har og har haft en stor betydning for Paul Auster, og man kan muligvis se Austers film ”The inner Life of Martin Frost” som en allegori over forholdet mellem ham og Siri Hustvedt. At det måske så også i begyndelsen af hendes karriere som forfatter har haft en betydning, at hun var gift med en berømt forfatter, er der vel ikke noget at sige til, men hun har i hvert fald i løbet af sin forfatterkarriere slået sit navn fast som noget ganske særligt.

Endelig kan nævnes, at Siri Hustvedt dedikerede sin første bog, ”Med Bind for Øjnene”, til sin mand, mens han har dedikeret sin bog ”I Det Sidstes Land” til hende. De to bøger er skrevet næsten samtidig.

En kvinde som Siri Hustvedt behøver ikke at tage sig det nær, hvis nogen mener, at hendes bedste kort er, at hun er gift med Paul Auster. Hun er fuldt på højde med ham litterært set, og dertil kommer så hendes fantastiske indsats som skribent af fagbøger inden for neurologien, der ovenikøbet har et litterært tilsnit.