Støjberg kan vinde på det skæve Danmark

København blev hovedstad, fordi vand dengang var hovedvejen, og Sydsverige del af Danmark. Øresund forbandt Østersøen med verden, og forbindelsen til resten af riget – Norge, Nordatlanten og kolonier – foregik til søs. Danmark mistede Sydsverige og Norge, men flytning af hovedstad med kongeslotte og det hele var utænkeligt.

Efter tabet af Slesvig-Holsten i 1864 fik man med Københavns vækst – som sagt om Østrig/Wien efter Første Verdenskrig – en kæmpes hoved på en dværgs krop. Jernbanen gjorde det dengang teoretisk muligt at flytte regeringsbyen, men kom i stedet til at flytte folk ind med 4-toget til Københavns arbejdspladser. Ligesom mange stadig er henvist til at flytte dertil for arbejdets/karrierens skyld.

Landet er med øer og vand stadig stort nok til, at der er langt ud til provinsen. Man skal kun til Roskilde for at finde ud af, at der er længere dertil fra København end omvendt! Under Enevælden var Jylland ren udkant.

Men efter demokratiets gennembrud udgjorde landkultur og -økonomi en modvægt til centret med højskoler og andelsbevægelse fra sidst i 1800-tallet til 1960’erne. Politisk især gennem partiet Venstre. Jeppe Aakjær var i spidsen for en ”jysk bevægelse”. I 1970’erne var man stadig optaget af sociale problemer i Københavns Kommune.

Men siden har centret igen vokset sig stærkere som afspejlet i indkomst og indbyggertal. Venstre blev overvejende et byparti og stod i spidsen for 00’ernes kommunal- og andre reformer, der reducerede offentlig service i landområder og tvang uddannelsessøgende væk derfra. Udkantsprotester kunne ikke forhindre nedlæggelser af sygehuse mv.

Geografiske hensyn afspejledes mest i nye broer, som bandt landet sammen – til fordel for centrets magnetiske kraft. I hovedstaden har man bedre adgang til kulturelle goder, attraktive job og offentlig service end i landområder. Gennemsnitlig levealder er højere i de velstillede kommuner.

København koncentrerer politik, centraladministration og organisationer, inklusive landbrugets, som finder det nødvendigt at være tæt på magtens centrum; DR og de fleste medier med dertil hørende stofprioritering, meningsdannelse og sprogudvikling samt kulturinstitutioner. Byen er sæde for internationale organisationer og en turistmagnet. I udlandet er Danmark tæt forbundet med Copenhagen.

I provinsen er der landbrug og industri i ”Produktionsdanmark” samt turisme og sommerhuse.

Indtil for nogle år siden var ”rådden banan” et gangbart udtryk for synlig forfald i en bue hen over de sydlige og vestlige dele af landet. Selv om udviklingen i Midt- og Vestjylland heldigvis har ændret på dette, vidner nedlagte butikker og busruter stadig om svære livsvilkår i udkantsområder.

Det meste af verden har i nyere tid haft en lignende udvikling, hvor storbyer suger kraften til sig. Bortset fra lande, som har placeret hovedstad ud fra balancekriterier, har kun få en aktiv decentraliseringspolitik. Herunder dog to af verdens rigeste og mest velfungerende lande, Norge og Schweiz, som et bevis på, at centralisering ikke er en naturlov. Også forbundsstater som USA og Tyskland er mere decentrale.

Fra slutningen af 1900-tallet voksede en modbevægelse frem i Vesten mod centralisering og globalisering, i nogen grad forbundet med et ”populistisk oprør mod hovedstadseliten”. I Danmark førte Dansk Folkepartis valgsejr i 2015 som nævnt de efterfølgende regeringer til at gøre balance i landet til officiel politik – indtil kommunalvalget i 2021.

Centraliseringstankegangens styrke illustreres ved idéen om at ”binde landet sammen” med en ny fast forbindelse over Kattegat, hvis resultat ville være et udvidet hovedstadsområde med Aarhus som en slags forstad. Hvad der ikke bare ville smadre flere af de få tilbageværende naturområder i det tætbefolkede land, men formentlig bidrage til mere afvikling end udvikling af det øvrige land. En sådan forbindelse ville være en investering i fortiden. Fremtiden er grøn og digital, ikke trafikal og CO 2 -udledende.

Danmarksdemokraternes balanceprojekt kan drage fordel af digitaliseringens nye muligheder for attraktivt arbejde uden fysisk at befinde sig i centret; måske af at corona har skabt et mere positivt billede af den udkant, som storbyfolk blev henvist til at holde ferie i, og politisk ved, at Venstre i nyere tid ikke har været en særlig god repræsentant for den store jyske del af dets bagland.