20/06/2022 KL. 16:30

På Sortehavskysten taler kanonerne: Barbarerne står i den europæiske have

Per Nyholm er på sin rejse langs Sortehavskysten nået til Mykolayiv, tidligere energisk havneby, nu ukrainsk fæstning. Et formodet russisk forsøg på at støde frem til Odesa, svinge til højre og tilintetgøre ukrainerne i et gigantisk kedelslag vest for Kyiv er afvist.