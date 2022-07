Midt i ulykkerne i Ukraine er der også lyspunkter

Hvad skal være styrende i disse processer? Hvilke værdier? Hvilke visioner skal leve og være vejledende for de initiativer, organisationer og institutioner, der allerede findes og etableres for tilfældet, og som bliver levende og bestemmende for den udvikling, der vil finde sted?

Ukraine kan blive genopbygget, således at meget både i princippet og i praksis vil blive som før. Dette europæiske land med en dramatisk, omskiftelig og meget smertefuld historie. Før den 24. februar 2022 var Ukraine et skrøbeligt demokrati, men også et samfund i bevægelse, i udvikling væk fra korruption, dominerende oligarker og ulighed. Der var en klar udviklingsretning. Danmark har ydet en stor indsats her. Dette udviklingsspor kan Ukraine komme tilbage på, måske på nye, intensiverede og måske endnu bedre måder. Men kan der også ske det, at oligarkerne bliver endnu rigere, uligheden endnu større? Nogle kræfter i det ukrainske samfund vil givetvis arbejde for det sidste.

Man kan forestille sig, at der opbygges et helt andet slags samfund, et samfund, der f.eks. opbygges med FN’s 17 verdensmål som ledestjerne, et slags mønstersamfund, ideelt set en udviklingsproces, der aldrig før er set. Vi taler om begrebet ”Build Back Better” eller ”Build Forward Better”. Det er den tænkning, jeg i virkeligheden her antyder, men nu i en situation, som vi måske aldrig har set, nemlig et skrøbeligt og demokratisk europæisk land, der skal genopbygges efter en krig, men potentielt på helt nye – aldrig før sete – måder. I virkeligheden en fantastisk situation og mulighed.

Europa efter Anden Verdenskrig var i en lignende situation. Den amerikanske Marshall-hjælp til det krigshærgede Europa blev i sin tid givet på betingelser. Bl.a. var OEEC et resultat af Marshall-hjælpen og den organisering, der var en del af planens realisering. Beregninger rapporteret i Foreign Affairs for nylig viser, at Marshall-hjælpen til Europa efter Anden Verdenskrig omsat til aktuelle kurser var på omkring 6.300 mia. kr. Det var også en del af Marshall-hjælpen, at danske og europæiske virksomheder og ledere lærte sig amerikansk ledelse, management og management science, dvs. rationalisering og matematiske modeller anvendt til styrings- og ledelsesformål. Marshall-hjælpen og den ny-industrialisering af Europa og europæisk erhvervsliv, der fandt sted med og blev initieret og forstærket af denne hjælp, var vel i virkeligheden begyndelsen til Den store Acceleration, der karakteriserede sidste halvdel af 1900-tallet?

Ved Marshall-planen var der én giver og adskillige modtagere. I Ukraines tilfælde vil der være mange givere og én modtager. Hvordan kan og skal dette organiseres? Hvilket land skal der komme ud af alt dette?

Vi ved, at mange allerede arbejder med disse spørgsmål. Som eksempel: I London har CEPR, Center for Economic Policy Research, allerede udarbejdet en rapport for genopbygning af Ukraine. Den er skrevet af økonomer og bygger primært på erfaringer fra andre lignende situationer, udover Marshall-hjælpen genforeningen af Øst- og Vesttyskland samt krigene i Irak og Afghanistan. Det er en mere klassisk form for rekonstruktion, der her foreslås, end den kreative, læringsbaserede, åbne og bæredygtige form for genopbygning, som ”Build Back Better”-tænkningen går ud på.

Et andet eksempel: I juli i år holdes der i Lugano i Schweiz en international konference, Ukraine Recovery Conference, URC 2022, med deltagelse af en række donorlande, og hvor spørgsmålet netop er, hvorledes det enorme hjælpearbejde skal organiseres og praktiseres. Og som et sidste eksempel har EU etableret The Ukraine Solidarity Trust Fond, der bl.a. skal administrere økonomiske EU-støttemidler til en bred vifte af genopbygningsindsatser.

Som altid, når der er tale om genopbygning, er der også forretningsmuligheder – og også en nødvendighed for, at virksomheder af mange slags træder til. Der er givere (donorer), långivere og investorer og på den anden side virksomheder af mange slags, der skal udføre allehånde former for opgaver. Det er indlysende, at en række danske virksomheder har betydelige kompetencer og muligheder for at medvirke her.

Beregninger fra Foreign Affairs peger på, at genopbygningen i Ukraine, vurderet ud fra dagens situation, vil koste 3.500 mia. kr. Vi ved, at Danmark er blevet bedt om at være en primær hjælp for den ukrainske havneby Mykolajiv, når denne by skal genopbygges. Det var det, præsident Volodymyr Zelenskyj bad om, da han holdt tale for Folketinget. Arbejdet og samarbejdet er i gang.

Man må forestille sig, at der uden for Ukraine i forskellige sammenhænge etableres andre organisatoriske konstruktioner, der intensiverer og fortsætter de nævnte processer på de niveauer og inden for de områder, som er relevante og nødvendige, herunder FN, EU, Verdensbanken, Den Internationale Valutafond etc.

Også i Ukraine skal der etableres organisationer og systemer, der kan stå for, kan administrere, kan træffe beslutninger og kan samarbejde med bl.a. de internationale organiseringer, der etableres for konkret denne situation. Et Genopbygningsråd er som nævnt allerede etableret, og det skal muligvis udbygges og suppleres. Måske til en ukrainsk organisation for økonomisk, bæredygtigt og socialt samarbejde og udvikling. Midt i alle ulykkerne er der også lyspunkter og muligheder.