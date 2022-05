31/05/2022 KL. 16:30

Der er kamp om pladsen i landskabet: Der er brug for klare planer for fremtidens jord

Det dur ikke, at vi det ene øjeblik vil have meget mere grøn energi og det andet meget mere natur - mens vi stadig vil være fødevareproducenter. Den gordiske knude skal løsnes, så alle finder en plads i et fornuftigt samspil.