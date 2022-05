18/05/2022 KL. 16:30

Sundhedsekspert: Økonomiaftale er afgørende for fremtidens sundhedsvæsen

Danske Regioner og KL sidder netop nu med regeringen og forhandler regionernes og kommunernes økonomi for 2023. Regeringen har allerede lovet penge væk til det demografiske træk. Men kommunerne og regionerne vil have mere end det. Derfor kan forhandlingerne få stor betydning for, hvilket sundhedsvæsen du møder i fremtiden.