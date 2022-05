09/05/2022 KL. 16:30

Her er fire argumenter for en forhandlet fred i Ukraine

Ruslands militær og cyberstyrke var overvurderet. Tilbage er dog ikke kun a-våben, men også en pæn del af verdens energi og fødevarer. For Kina er adgangen hertil belejlig, når Rusland finder sin plads i Eurasien frem for at kapitulere til et Vesten, som har skubbet det fra sig. Hvis ikke Vesten begynder at interessere sig for en forhandlet fred.