07/05/2022 KL. 16:30

Vi har brug for flere ustyrlige mødre

Alt for mange børn og unge lider. Traditionelt er det moren, der bliver holdt ansvarlig, for de forventes at have det følelsesmæssige ansvar for opdragelsen. Men fremfor mere ansvar kunne mødrene blive mere ustyrlige. Det ville sætte både dem selv og børnene fri.