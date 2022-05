15/05/2022 KL. 16:30

Biden forudså invasionen af ​​Ukraine: Det gjorde vi syrere også

Når man har oplevet hans troppers fremfærd i Syrien, er man ikke overrasket over, at Putin valgte at invadere Ukraine. Jeg håber,​ at vi kan bygge videre på det nuværende globale momentum til at holde Rusland ansvarlig for de overgreb, vi ser.