23/05/2022 KL. 16:30

Staten er nødt til at hjælpe kommunerne med at støtte børn, der har traumer eller været ofre for overgreb

De fleste kommuner er ikke i stand til at hjælpe traumeramte børn godt nok, og derfor vil det være helt naturligt, hvis staten gik ind og støttede. Det vil være til gavn for de udsatte unge – og det ville i sidste ende også være billigere for samfundet.