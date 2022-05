02/05/2022 KL. 20:00

Den største fare ved at isolere Rusland er, at det gør landet endnu farligere

Ved at tvinge russerne til at påtage sig et kollektivt ansvar for putinismen styrker det internationale samfund Putin i stedet for at ødelægge ham. Der er ikke store chancer for, at Putin vil give sig over for Ukraine – men i stedet fortsætte volden – og lukke munden på sine sidste hjemlige kritikere.