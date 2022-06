Det etiske kompas peger mod en risikabel kurs

I demokratiske samfund vælger vi politiske ledere i tiltro til, at de kan navigere et land igennem kriser. Under coronakrisen trådte regeringschefer i karakter og anvendte en lang række adfærdsregulerende mekanismer og sanktioner mod borgerne i et forsøg på at inddæmme og bekæmpe den biologiske fjende. Forsamlingsforbud, opholdsforbud,