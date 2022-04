09/04/2022 KL. 16:30

Ingen vil have æren for den vellykkede integration eller forbedringer i udlændingepolitikken

Danske politikere er mere bange for borgernes dom, end de burde være. Jeg tror, befolkningen er klar til at belønne dem, der er klar til at tage æren for vellykket integration. Hvorfor ikke – når nu stramninger kunne hyldes med kage?