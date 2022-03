28/03/2022 KL. 16:30

Danmark kan med en ny lov for sociale medier vælge at gøre en kæmpe forskel for ofre for digitale forbrydelser

Vedtager Folketinget en lov om regulering af sociale medier, vil tech-aktørerne få et reelt ansvar i Danmark for at hjælpe ofre for digitale forbrydelser. Loven er langtfra nok, men den er et vigtigt første skridt, som tydeligt slår fast, at det ikke er ofrenes ansvar og opgave alene at bekæmpe forbrydelserne mod dem og fjerne ulovligt indhold.