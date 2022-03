23/03/2022 KL. 16:30

Hvordan skal vi brødføde en hel verdens befolkning, når Putin har taget vores fødevareforsyning som gidsel?

Det er et ubehageligt valg, men vi er nødt til at træffe det: Fødevareforsyning er nødt til at være førsteprioritet næst efter at redde krigens ofre. Ellers får det alvorlige konsekvenser for resten af verden.