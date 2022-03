21/03/2022 KL. 16:30

For abonnenter

Sporten har et kæmpe forklaringsproblem

Siden 2014 har sporten haft utallige chancer for at fravriste Putin muligheden for at promovere sig selv over for verden og sin egen befolkning. Men fejhed, griskhed og elendig dømmekraft hos sportens internationale organisationer har stået i vejen.