Jeg har været omkring 10 år, da min fire år ældre storebror kom hjem fra biblioteket med en bog, hvis billeder har sat sig i mit sind, så de aldrig glemmes.

Her stod en mængde nøgne kvinder med deres lige så nøgne børn presset sammen under de gasrør, hvis uddunstning et øjeblik senere ville myrde dem. Her lå de udmarvede muselmænd i deres stribede fangedragter, som de så ud, da de allierede kom frem til udryddelses- og arbejdslejrene i det tidlige forår 1945. De bunker