Sådan styrker vi ældres sundhed og letter presset på det samlede sundhedsvæsen

Vi er enige i, at der er brug for nytænkning af ældreområdet, for som også KL har påpeget, hænger opgaverne på ældreområdet og sundhedsområdet tæt sammen. Ældres sundhed bør derfor integreres i en kommende sundhedsaftale.

Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale, at ældreområdet skal sættes fri, og at de ældre skal have den kærlighed og pleje, som livets efterår kræver.

Det er nu, vi for alvor begynder at kunne mærke presset – både på hospitalerne, hos de praktiserende læger og i ældreplejen i kommunerne. Vi ved, at det ikke længere er nok at prøve at få enderne til at mødes ved at gøre mere af det samme.