De svenske regeringsforhandlinger efter valget den 9. september har nu stået på i historisk lang tid, uden at det endnu er lykkedes at danne en ny regering. Spørgsmålet er, om noget tilsvarende vil kunne ske i Danmark efter det kommende folketingsvalg. Eller om der er tale om en helt speciel svensk situation.

Meget tyder på, at det første er tilfældet, og at de danske politikere derfor bør følge meget nøje med i, hvad der sker i Sverige i øjeblikket for at undgå, at noget lignende kommer til at finde sted i Danmark om nogle få måneder.

En af hovedårsagerne til, at det i øjeblikket er så vanskeligt at få dannet en ny svensk regering er, at ingen af de øvrige politiske partier i Rigsdagen ønsker at samarbejde med Sverigedemokraterne. To af de gamle borgerlige partier, Centerpartiet og Liberalerne, ønsker end ikke at indgå i en regering, som bringes til magten ved hjælp af Sverigedemokraternes stemmer.

Det er en helt speciel svensk situation, at man fra de andre politiske partiers side ikke ønsker at tælle et bestemt partis mandater med.

Men der er også en mere generel grund til, at regeringsforhandlingerne er kørt næsten helt fast: Mange af partilederne har i tiden op til valget og i selve valgkampen formuleret sig meget kategorisk og nærmest ultimativt om, hvilken regering de ønsker dannet, og hvilken regering de i hvert fald ikke ønsker dannet. Ligesom de har udtalt sig meget kategorisk om, hvem de ønsker at samarbejde med, og hvem de ikke ønsker at samarbejde med, samt om, hvilken politik, de vil føre efter valget, hvis de kommer til at være med i en ny regering.

Med andre ord: Mange af partilederne er kravlet meget højt op i det berømte træ, som det er svært at komme ned fra igen. Med deres ultimative formuleringer har de bragt sig selv i en situation, hvor de ikke kan give sig en tøddel i forhandlingerne om dannelsen af en ny regering uden at risikere, at mange af deres vælgere vil opfatte det som et løftebrud.

Eksempelvis har Centerpartiets leder, Annie Lööf, ikke blot signaleret, at hun ikke vil røre ved Sverigedemokraterne med en ildtang. Hun har også taget kraftig afstand fra Socialdemokraterne og nærmest meldt ud, at hun under ingen omstændigheder kan forestille sig et tæt samarbejde med dette parti.

Annie Lööf har også sagt, at hun vil have en allianceregering, altså en regering, som består af de fire gamle borgerlige partier: Moderaterne, Kristdemokraterne, Centerpartiet og Liberalerne, som dannede regering sammen fra 2006 til 2014.

Men hun vil heller ikke støtte en borgerlig regering, som kun består af det største borgerlige parti Moderaterne eller blot af Moderaterne og Kristdemokraterne, og som i givet fald skulle bringes til magten ved hjælp af bl.a. Sverigedemokraternes stemmer.

Samtidig har Socialdemokraternes leder, den fungerende statsminister Stefan Löfven, ladet forstå, at han ikke ønsker at indgå i en regering, uden at Socialdemokraterne får statsministerposten, og at han ikke kan støtte, at en regering bestående af de fire gamle borgerlige partier (en såkaldt allianceregering) kommer til magten.

Lederen af det største parti Ulf Kristoffersen har tilsvarende hele tiden holdt fast i, at han ikke vil være med til at bringe en socialdemokratisk ledet regering til magten, fordi de fire alliancepartier til sammen har flere mandater end den regering af Socialdemokraterna og Miljøpartiet De Grønne, som sad fra 2014 og frem til den 24. september i år (hvor den blev nedstemt i Rigsdagen).

Sverigedemokraternes leder, Jimmie Åkesson, har på sin side gentaget igen og igen, at han ikke vil medvirke til at bringe en borgerlig regering til magten, hvis ikke han og Sverigedemokraterne får afgørende indflydelse på den politik, som den pågældende regering kommer til at føre. Og den indflydelse er ingen af alliancepartiernes partiledere villige til at give ham.

Meldingerne fra flere af de øvrige partiledere er på forskellig vis lige så kategoriske.

Og her er det, at mange danske politikere med fordel kan tage ved lære af de svenske politikere med hensyn til, hvordan de ikke skal agere. I hvert fald hvis de ønsker at forhindre, at regeringsforhandlingerne efter folketingsvalget skal gå helt i hårdknude. Hvis det da ikke allerede er for sent.

For i dansk politik har luften i de seneste måneder jo netop føget med kategoriske udmeldinger, som minder om dem, man så i tiden frem imod rigsdagsvalget den 9. september. Det gælder f.eks. Alternativets meddelelse om, at partiet ikke ønsker at blive regnet med til rød blok, men ønsker at stille med sin egen statsministerkandidat, i stedet for at pege på Mette Frederiksen. Og det gælder Enhedslistens udmelding om, at Pernille Skipper er statsministerkandidat.

Det gælder desuden Dansk Folkepartis synspunkt om, at partiet gerne vil være med i en borgerlig regering, men ikke ønsker at have Liberal Alliance med i en sådan. Man kan også f.eks. nævne Mette Frederiksens udtrykkelige ønske om at danne en socialdemokratisk regering, men uden deltagelse af Det Radikale Venstre. Ligesom Det Radikale Venstres nærmest ultimative krav med hensyn til, hvilken politik der skal føres på forskellige områder, for at det vil støtte en socialdemokratisk ledet regering.

Og endelig gælder det Nye Borgerliges markante krav på udlændingeområdet for overhovedet at ville støtte en borgerlig regering.

Hverken i Danmark eller i Sverige fortæller forfatningen ret meget om, hvordan man i praksis skal finde frem til en ny regering. I Sverige er der dog lidt flere formelle regler end i Danmark. I Danmark er det i grundloven blot beskrevet, hvordan det er dronningen, som udnævner regeringen, og at der ikke må sidde en regering, som har et flertal i Folketinget imod sig (såkaldt negativ parlamentarisme). Men hvordan det i praksis skal foregå, når en ny regering skal dannes, er ikke beskrevet noget sted. Man har så udviklet en tradition med dronningerunder, hvor partilederne én ad gangen går til dronningen og fortæller, hvem de hver især foretrækker som forhandlingsleder. Sådan foregår det også i næsten alle øvrige vesteuropæiske monarkier. Her går partilederne også til statsoverhovedet efter valget og peger på hinanden.

Men ikke i Sverige. Her er det Rigsdagens formand, som spiller den rolle, som dronningen spiller i Danmark, og som kongen spiller i en række andre vesteuropæiske stater.

Men fælles for Danmark og Sverige er, at den forhandlingsleder, som dronningen hhv. Rigsdagens formand skal udpege, skal udpeges under hensyntagen til, hvem der efter dronningens hhv. Rigsdagens formands vurdering bedst vil kunne stå i spidsen for dannelsen af en ny regering på baggrund af de råd, som de forskellige partiledere har givet under dronningerunden/formandsrunden.

Indtil for få år siden var det ikke vanskeligt for dronningen eller Rigsdagens formand at finde ud af, hvem de skulle udpege som forhandlingsleder. Det almindelige var nemlig, at partiernes ledere hver især blot pegede på en kandidat, uden at stille specifikke krav til hvilken type regering vedkommende skulle gå efter at danne, eller hvilken politik den pågældende regering skulle føre.

Men dette har ændret sig i de seneste år i både Danmark og Sverige. Nu er det blevet mere almindeligt at knytte specifikke krav til sine råd til dronningen/Rigsdagens formand. F.eks. om, at forhandlingslederen skal gå efter dannelsen af en ”bred regering” eller efter dannelsen af ”en mindretalsregering” eller lignende.

Partiernes stigende brug af ultimative krav og kategoriske udmeldinger har dermed gjort dronningens og Rigsdagens formands opgave vanskeligere og samtidig øget risikoen for, at det bliver meget vanskeligt inden for en overskuelig tid at få dannet en ny regering, når der har været valg.