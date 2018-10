I erkendelsen af at stadig flere jobfunktioner i de kommende år vil blive overtaget af robotter og kunstig intelligens, imødeser mange, at vi i fremtiden skal deles om stadigt færre jobs, og at vi som helhed derfor kommer til at arbejde mindre. Den antagelse bygger på en opfattelse af, at fremtidens arbejdsmarked og jobmuligheder ikke kommer til at adskille sig nævneværdigt fra det, vi kender i dag. Det vil langt fra være tilfældet, for vi kan allerede i dag se, at samfundet og herunder arbejdsmarkedet undergår en voldsom transformation. Det vil ikke alene skabe endnu ukendte jobfunktioner, men samtidig ændre vores indstilling til arbejde. For mange vil arbejde få et helt andet indhold og mening, end det har i dag.

Den enkelte vil få langt bedre mulighed for at udfolde sine potentialer, og det vil formentlig medføre, at mange snarere kommer til at bruge mere tid på at arbejde og dygtiggøre sig, end det er tilfældet i dag.

I innovationssamfundet opstår der helt andre og modsatrettede behov, som vi nu skal indordne os under. Det gælder om at udfolde sit potentiale og styrke sine stærke sider. I innovationssamfundet opstår der helt andre og modsatrettede behov, som vi nu skal indordne os under. Det gælder om at udfolde sit potentiale og styrke sine stærke sider.

Forudsigelserne om mindre arbejde i fremtid overser, at værdiskabelsen er ved at flytte. Værdien af de unikke produkter og ydelser skabt af banebrydende innovation er stukket helt af fra de traditionelle varer og ydelser. Værdiskabelsen de seneste årtier er ganske enkelt flyttet væk fra industrigulvet og standardprodukter over til idéer – særligt radikale idéer. Den øgede værdi af innovationer hænger sammen med, at virksomhederne er blevet så effektive og den globale konkurrence så intens, at standardvarer og ydelser i almindelighed er blevet enormt billige og sælges med en meget lav profitmargin.

Kronik: Vi skal diskutere kunstig intelligens og etik i et nordisk perspektiv

Til gengæld er det enormt profitabelt at skabe nyt med den globale markedsplads som potentiel aftager. Vores relevans i den fremtidige globale ”landsby” baserer sig således på vores evne til at skabe innovative produkter og ydelser i et langt større omfang end i dag. Det er i den retning, vi skal kanalisere ressourcerne – også dem, der bliver frigjort ved, at jobfunktioner vil blive overtaget af robotter og kunstig intelligens. Den nye ”innovationssektor” vil have et stort behov for ”arbejdskraft”, fordi det i langt højere grad handler om at prøve sig frem for at finde nye løsninger og produkter.

Transformationen vil grundlæggende ændre indholdet af arbejde på samme måde, som da maskinerne reducerede behovet for muskelkraft. Robotter, algoritmerne og kunstig intelligens vil fjerne mange af de kontrollerende og gentagende opgaver, som mange i dag finder trivielle og kedelige. Skiftet i værdiskabelsen vil samtidig skabe en helt ny erhvervssektor, på linje med industrisektoren. Den nye erhvervssektor udgøres af et enormt og ekspanderende mulighedsområde, som kan generere mange nye spændende innovationer og tiltrække masser af nye ressourcer. Omfanget eller variationen af, hvad der kan skabes, er enorm. På tilsvarende vis som ingen ved industrisamfundets start kunne forstille sig den enorme variation af produkter, som industrien igennem tiden ville skabe.

Blog: Kære datter: Find ud af, hvad du vil gøre. Ikke hvad du vil være

Mange vil nok sætte spørgsmålstegn ved, hvor realistisk sådan en massiv omallokering af mennesker og ressourcer er. Det er i hvert fald en ofte fremført indvending mod kravet om større kreativitet og innovation, at vi ikke alle kan være kreative og innovative. Det er en generelt udbredt holdning, at kreativitet kun er forbeholdt de få, men det er forkert. Innovation handler ikke nødvendigvis om at være kreativ, men langt mere om at have noget at byde ind med. Og det har vi alle, fordi vi alle er forskellige.

Ved at udvikle vores forskellige kompetencer og perspektiver skaber vi det ”brændstof”, der er nødvendigt for at innovative processer kan blive succesfulde. I fremtiden bliver der derfor brug for uendelig mange forskellige kompetencer og perspektiver. Dem får vi først opbygget, hvis vi hver især tør fokusere og primært arbejde med at dygtiggøre os inden for områder, hvor vi har vores styrker og engagement.

Vi har svært ved at forestille os, at vores arbejdsliv kommer til at transformere sig markant, fordi vi fra industrisamfundet har et fastlåst billede af, hvad arbejde er for en størrelse, og hvad vi som mennesker er i stand til. I industrisamfundet var behovet, at vi skulle fungere og bidrage til værdiskabelsen, som den var dikteret under dets paradigme. Det krævede ensartethed og kontinuerlig effektivisering. I industrisamfundet var man aldrig stærkere end det svageste led. Der var et fokus på, at man som minimum var jævnt god til det hele.

Kronik: Robotter vil ende med at få juridiske rettigheder

Kravet var, at man arbejdede med at forbedre sine svage sider. Det er ikke så overraskende, at uddannelse ikke var særlig spændende for de mange, hvis talent ikke dækkede hele spektret af discipliner, som skolen prioriterede som f.eks. stavning og matematik. Mange tabte derfor lysten og blev skoletrætte, idet uddannelse og arbejde under de rammer kom til at fremstå som en sur pligt.

I fremtiden bliver der derfor brug for uendelig mange forskellige kompetencer og perspektiver. Dem får vi først opbygget, hvis vi hver især tør fokusere og primært arbejde med at dygtiggøre os inden for områder, hvor vi har vores styrker og engagement. I fremtiden bliver der derfor brug for uendelig mange forskellige kompetencer og perspektiver. Dem får vi først opbygget, hvis vi hver især tør fokusere og primært arbejde med at dygtiggøre os inden for områder, hvor vi har vores styrker og engagement.

I innovationssamfundet opstår der helt andre og modsatrettede behov, som vi nu skal indordne os under. Det gælder om at udfolde sit potentiale og styrke sine stærke sider, hvilket for den enkelte er langt mere spændende, motiverende og meningsfyldt. Vi skal også bruge mere tid på at udvikle og forbedre vores styrker, da spidskompetencer netop er det, der vil blive afgørende for, om man slår til og har en relevans i en innovationssammenhæng.

Dem, der i dag er så heldige at have et spændende job, hvor de føler, at de får udfyldt deres potentiale, arbejder generelt betydeligt mere end gennemsnittet. De lægger også noget andet i begrebet ”arbejde”. For dem flyder arbejde og fritid sammen og kan ikke skelnes eller separeres, fordi det former den enkeltes identitet og giver mening. Der er således langt mere energi i at beskæftige sig på områder, hvor man har sine interesser og styrker. Det bliver heldigvis virkeligheden for langt flere i fremtiden. Muligheden for at forme sit eget liv efter interesser og ambitioner vil blive frigjort i et hidtil uset omfang.

Vores hjerne rummer en enorm kapacitet og et kæmpe potentiale. Det er kun vores fantasi, der sætter begrænsningerne. Men hvis der skal skabes øget innovation, kræver det, at langt flere er risikovillige og har mod på at fejle og prøve sig frem. Men innovation er et lotteri. Det, at arbejde med innovation og opbygning af kompetencer kræver tid og tålmodighed. Det kræver ofte også en større grad af finansiering. Og her er der mange, der med rette vil spørge, hvor den skal komme fra.

Blog: Sæt borgerne fri og udvis tillid - også til eksperimenter med borgerløn

Det er et komplekst spørgsmål, der både handler om dynamiske effekter skabt af at lade folk beskæftige sig med det, de brænder for og har talent til. Dertil kommer løsninger skabt af markedet selv. Der er f.eks. allerede tegn på øget satsning på innovation blandt etablerede virksomheder, som også er villige til at opkøbe idéer på et tidligere stadie end før. Der er også bevægelse i retning af ændret risikovillighed hos finansielle institutter, mere venture kapital og crowdfunding. Som supplement vil det også være værd at overveje at udvide rammene for offentlige støtte i form af borgerløn.

Under alle omstændigheder er der langt mere perspektiv i at stræbe efter at flytte ressourcerne i samme retning som værdiskabelsen fremfor at gøre sig overvejelser om fordeling af de jobfunktioner, der ikke overtages af kunstig intelligens og robotter. Det er ikke et spørgsmål om mere eller mindre arbejde, men om mere værdiskabende beskæftigelse skabt ved at nedbryde barriererne, for at hver enkelt til fulde udnytter sit talent og potentiale.