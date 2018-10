Et af danskernes yndlingssamtaleemner er vejret. Vi tjekker vejrudsigten flere gange dagligt hos flere forskellige udbydere, for vi stoler ikke blindt på én enkelt kilde – medmindre vi finder lige netop den vejrudsigt, som passer os. Og vejrudsigten tjekkes velvidende, at hvis vi virkelig vil se, hvordan vejret er lige nu og her, bør vi gå ud på terrassen, kigge op i himlen og mærke efter.



Et andet samtaleemne, som lige for tiden er på alles læber – i hvert fald blandt interesseorganisationer og politikere – er grænsehandlen. På mange måder ligner grænsehandlen og vejrudsigten hinanden. Stort set alle har en holdning til, om det er godt eller skidt, og i den ene ende af landet er begrebet forbundet med store problemer og ses som noget, der skal bekæmpes, mens det i den anden del af landet er svaret på regional vækst, kulturel udvikling og et udtryk for frihandel.

Men på grænsehandelsområdet udvises der ikke samme kildekritiske tilgang som ved vejrudsigten – ingen tager turen ud på terrassen og mærker efter.



Som virksomhedsleder – stående midt på terrassen – er det altid spændende at høre andres analyse af grænsehandlen. Senest kunne vi læse i en grænsehandelsanalyse fra De Samvirkende Købmænd (DSK), at antallet af grænsehandlere fra 2016 til i dag er faldet fra 55 pct. til 44 pct. – et relativt fald på 20 pct. Konklusionen i analysen blev, at afgiftsnedsættelser de sidste par år åbenlyst må have virket. Hertil kommer en konklusion om, at andelen af dem, der køber slik, stiger, hvorfor der nu skal sættes fokus på denne afgift.

Det fremgår ikke helt klart, om det blot er en større procent af væsentligt færre grænsehandlere, eller om der er tale om en reel stigning nominelt. DSK erkender i artiklen, at grunden til at disse tal bliver offentliggjort netop nu er, at de ønsker at påvirke politikerne i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger.



Som den største aktør inden for grænsehandel – og med fuld indsigt i de faktiske tal – vil vi gerne respondere på de tal og påstande, DSK fremlægger for grænsehandlen.

Det kan godt være, at lige netop denne vejrudsigt passer godt i forhold til det, man ønsker at se, men det kan alligevel undre, at man fuldstændig undgår at forholde sig til en tilsvarende undersøgelse i rapporten “Afgifter på grænsen” fra juli 2018, udarbejdet af Dansk Erhverv og DSK. Her er konklusionen, at cirka halvdelen af de danske husstande grænsehandler, og at denne tendens har været meget stabil gennem en længere årrække. Hvordan kan begge analyser være rigtige?

Med vores to kæder, Fleggaard og Calle, repræsenterer vi cirka halvdelen af al dansk/tysk grænsehandel og er altså en god indikator på den overordnede udvikling i grænsehandlen.

Vi har gennem de seneste fem år indrapporteret revisorpåtegnede omsætningstal til Skat, der viser en fuldstændig stabil omsætning, der ikke har svinget mere end plus/minus 1 pct. om året – selv om sodavandsafgiften i denne periode er blevet afskaffet og andre afgifter sat ned.

Ligeledes har antallet af boner i vores kasseapparater været relativt konstant med en lille stigning på cirka 2 pct. Når det kommer til slik, har vi også svært ved at genkende påstanden om, at sliksalget skulle være stigende. Hos os har sliksalget ligeledes været stabilt over en årrække, dog med et mindre fald hen over de seneste måneder grundet varmen. De danske forbrugere har købt flere læskedrikke i sommervarmen og spist mindre chokolade. Udlignet for varmen er alt dette dog også stabilt.



Vi har at gøre med en stikprøve på næsten en million danske husstande – altså 1000 gange større end de cirka 1000 mennesker i DSK og Dansk Erhvervs analyser. Med andre ord er denne vejrudsigt fra terrassen noget mere nøjagtig og pålidelig.



Omfanget af grænsehandlen er også et vigtigt element i debatten om grænsehandlens udvikling. Når grænsehandlen fremstilles som et kæmpeproblem, er det lidt som at forudsige et stormvejr, der reelt set kun er en mild brise. Danskernes grænsehandel i Tyskland udgør kun et par procent af den danske detailhandel, hvilket har været tilfældet i mange år. Mon ikke den danske detailhandel for længst har tilpasset sig?



Danmark er en lille, åben økonomi, som har tjent godt på at være en del af det indre marked i EU og på at deltage aktivt i den internationale konkurrence.

Hvis vi skal værne om denne samhandel, og hvis Danmark fortsat skal være en aktiv del af det indre marked, er det vigtigt, at vi kommer væk fra opfattelsen af, at vi lever på en øde ø. Dette bekræftes af en ny rapport udgivet af Erhvervsministeriet den 27. september 2018 – ”25 years of the European Single Market” – som konkluderer, at vores bruttonationalprodukt er hele 5 pct. højere og reallønnen 10 pct. højere, end hvis Danmark ikke var en del af det indre marked.

Det svarer til svimlende 100 milliarder kroner om året. Erhvervsminister Rasmus Jarlov udtalte i den forbindelse: »Uden adgangen til det indre marked ville vi have betydeligt færre penge hvert år til at opretholde vores generelle velstand.«

Hvis vi ser bort fra upålidelige vejrudsigter, og vi stiller os ud midt på terrassen, kan vi altså se, at grænsehandlen er stabil og har været det i mange år. Vi kan også konkludere, at samhandel over grænser er en god ting. Hvis vi ser bort fra upålidelige vejrudsigter, og vi stiller os ud midt på terrassen, kan vi altså se, at grænsehandlen er stabil og har været det i mange år. Vi kan også konkludere, at samhandel over grænser er en god ting.

I den dansk-tyske grænseregion nyder vi også godt af det indre marked, og at grænsehandlen går begge veje.

Rigtig mange tyske turister besøger hvert år Sønderjylland og skaber god forretning for områdets overnatningssteder, restauranter og turistattraktioner, ligesom rigtig mange tyskere dagligt besøger de danske butikker for at købe bl.a. danske delikatesser og designvarer.

Ligeledes er turen til Sønderjylland for mange danskere ensbetydende med ”en tur over grænsen”. Det er noget, vi altid har gjort, og det er en udflugt, en hyggetur med familien, som er forbundet med at gøre en god handel. Faktisk viser undersøgelser, at grænsehandlen – blandt danskere – er Sønderjyllands største turistattraktion.



Hvis vi ser bort fra upålidelige vejrudsigter, og vi stiller os ud midt på terrassen, kan vi altså se, at grænsehandlen er stabil og har været det i mange år.

Vi kan også konkludere, at samhandel over grænser er en god ting. Det har man heldigvis fundet ud af i Ørestadsregionen, hvor det erhvervspolitiske projekt Greater Copenhagen har skabt bæredygtig vækst og øget livskvalitet for beboere i den dansk-svenske grænseregion.

Et tilsvarende projekt burde igangsættes i den dansk-tyske grænseregion i stedet for at fokusere på, at grænsehandel er noget, der skal bekæmpes. I øvrigt er afgiftslempelser spild af penge, hvis formålet er at mindske grænsehandlen. Selv om afgifterne nedsættes, vil der stadig være store besparelser ved at grænsehandle, bl.a. fordi momsforskellen stadig vil være op til 18 pct., og fordi Danmark generelt set er europamester i høje dagligvarepriser grundet høje omkostninger til bl.a. løn og husleje.

Når vi møder politikere eller taler med journalister, bliver vi næsten altid spurgt, hvorfor vi blander os i debatten, hvis afgifter ikke betyder noget for vores forretning. Svaret er ligetil: Når man taler negativt om grænsehandlen, taler man også negativt om Fleggaard, vores mange medarbejdere, vores mange danske leverandører – både nationale og lokale – samt vores mange danske kunder.

Det giver kun god mening, at vi nuancerer debatten og rent faktisk har en mening om grænsehandlen.

Og til sidst en lille vejrudsigt for fremtiden. Den fysiske dansk-tyske grænsehandel vil forblive på et stabilt niveau som en mild brise. Der kommer dog en hård kuling mod dansk detail fra en helt anden retning, nemlig danskernes onlinehandel i udenlandske netbutikker (e-grænsehandel), der gennem de seneste år har haft tocifrede vækstrater og har rundet mere end 40 mia. kr.