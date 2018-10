Det er en stor ting, når man på mellemstadiet mellem barn og ung får sit første arbejde, hvor man, så småt, begynder at blive taget lidt alvorligt.

Mit var på en tankstation i Brovst i Nordjylland, hvor ejeren var en flink og dygtig, men også kolerisk rødhåret mand, der hele tiden fik nye idéer. Tre år forinden var han blevet kåret til årets BP-tank, så jeg startede højt oppe i hierarkiet af tankstationer, og det passede mit allerede dengang spirende storhedsvanvid godt.

Ejerens far var fremskridtsmand og havde været tæt på at komme i byrådet, men sad nu i stedet i Landsskatteretten – udpeget af partiet. Året var 1987, og partistifter Mogens Glistrup var lige genindtrådt Folketinget efter en fængselsdom. Det talte ejerens far meget om, fascineret, som han var, af Mogens Glistrups dengang evige provokationer om at opstille havregrødsautomater til erstatning for socialvæsnet og lade forsvaret nedlægge og erstatte af en telefonsvarer, der på russisk sagde: ”Vi overgiver os.”

Ejerens far var sådan set fin nok, da man kunne, og kan, argumentere for markant lavere skatter og en ligeså markant barberet offentlig sektor. Det er et politisk synspunkt og de to ting hinandens forudsætninger, mens det første uden det andet (og det agiterer mange for i perioder) er nonsens.

Nej, problemet på BP-tanken, eller nærmere bestemt i frokoststuen, hvor ejerens far sad hver morgen, var den ven, han sad med. Han bandede og svovlede kronisk og hældte den ene mere bizarre påstand ud efter den anden. Og altid kun påstande. Aldrig argumenter og aldrig nogen semantisk respekt for, at der skal både en påstand og en begrundelse til for, at ens synspunkt begynder at give mening.

Jeg lyttede, gyste og tænkte meget, mens jeg højtryksrensede vaskehallen, fyldte rent vand i spandene til rudevask og forsynede kunderne med flere øl og vand i køleskabene. Jeg blev også ansvarlig for indkøb af smøreolier og blev nok besnæret af en meget lækker kvindestemme på BP’s hovedkvarter i København. I hvert fald hoppede jeg på et supertilbud med nogle mængderabatter på motorolier, der gav mig et chok, da de to dage senere ankom på paller på BP-tankens forplads: 17 paller fuldt pakkede med diverse smøreolier. Eller nok til fem år.

Jeg var sikker på, at mine dage som forpladsdreng og ansvarlig for rengøring af vaskehal og smøreolieindkøb var talte. Godt nok bedages smøreolier ikke som minimælk, men alligevel. Reaktionen fra bossen (der stod ”Jørn, Boss” på hans navneskilt) var imidlertid helt modsat forventet. »Du tænker stort. Det kan jeg godt lide. Vis mig lige fakturaen, så laver vi en tilbudsø og får det skudt af sted. Godt gået.«

Wow. Jeg var målløs og blev desuden belønnet med et kursus i skrivning af butiksskilte hos legenden Erik Mørkberg. De mange dunke med smøreolie skulle jo præsentere sig ordentligt, som han sagde. En dag blev jeg sågar inviteret med på en fyraftensøl, og der spurgte ”Jørn, Boss” mig om, hvad jeg syntes om at arbejde hos ham. Jeg fortalte, at jeg virkelig holdt meget af at være der, men nu, når han spurgte, var der da én ting. Han spærrede øjnene op. Han var ikke sådan vant til at blive sagt imod og havde jo, trods alt, for nylig vundet DM i BP-tankstation. Hvad er det, spurgte han alligevel og så ud, som om han faktisk var interesseret i mit svar.

»Jo, ham din fars ven. Jeg synes simpelthen, han er så dum at høre på. Så unuanceret. Så skråsikker.« Jeg så nervøst på ”Jørn, Boss”. Var jeg mon gået over stregen? Men han smilte bare. »Nå, ham. Ja, han er helt varm oveni, men min far og ham har spist morgenmad sammen i syv år nu, så det lader jeg dem fortsætte med.«

Vi talte lidt videre om vennen og hans type og den uoplyste skråsikkerhed, han var en eksponent for. ”Jørn, Boss” mente på ingen måde, at farens ven var udtryk for hverken en unik eller sjælden personage. Han fortalte derimod, at han i 1960’erne (han var født i 1960 og vokset op i årtiet) havde oplevet en helt anderledes respekt for viden, kundskaber erfaring og evner. Men den var stille og roligt eroderet op gennem 1970’erne for, og det var vi enige om, foreløbigt at toppe med farens vens enfoldighed i BP’s frokoststue anno 1987. Eller som ”Jørn, Boss” nærmest poetisk udtrykte det, da han forsøgte at give problemet et historisk perspektiv: »Før i tiden var båtnakkerne kloge nok til at holde deres kæft. I dag galper de op om alt.«

Om megatendensen ”det her ved jeg ikke en pind om, men jeg kæfter lige op om det alligevel” skyldes ungdomsoprørets afvisning af alle autoriteter, herunder mennesker, der faktisk ved bedre om X, Y og Z, er for omfattende at vurdere her.

Om det var ungdomsoprørets afvisning af autoriteter, der første til TV 2’s evige ”venden kameraet” og en håbløs mani med hele tiden at spørge alt for almindelige mennesker om alt for meget, som de ved alt for lidt om, er også for omfattende at analysere sig frem til i en sølle kronik.

Ej heller giver det mening at konkludere, at TV 2’s evige ”venden kameraet” førte til Anders Fogh Rasmussens nærmest totale afvisning af råd, nævn og eksperter, for ”vi” (hvem de ”vi” så end er) havde godt nok ikke brug for smagsdommere til at fortælle ”os”, hvad vi skulle mene om dette og hint. Nej, dét kunne vi, uoplyste, som ”vi” var (og er), søreme godt selv finde ud af, for nuancer er noget, man lærer på RUC. Og fra RUC kommer der ifølge Mogens Glistrup kun sådan nogen som Svend Auken ud af (æret været begges minde), så RUC skal lukkes, og de penge, vi sparer, skal gives i skattelettelser, for ”pengene har det bedst i borgernes (de, der ikke behøver smagsdommere og eksperter) lommer.”

Venstre-minister: Nedlæg råd med eksperter, og brug pengene på politikerne

Hov. Der sluttede en ring sig, og et værdifællesskab mellem Mogens Glistrup og Anders Fogh Rasmussen krystalliserede sig. Ned med skatten. Ned med autoriteterne.

Flemming Chr. Nielsens sublime Mogens Glistrup-biografi bærer titlen ”Anarkist.” For det var han først og fremmest: Antiautoritær som ind i h… og søn af en gymnasielærer på Rønne Statsskole, om hvem Mogens Glistrup senere sagde: »Jeg hørte ham jo mange gange om ugen bande over disse selvkloge folk ovre i Undervisningsministeriet, som vidste alt ud i alle detaljer om, hvordan man skulle have blyanter og viskelædere og lægge tingene til rette herovre på Bornholm.«

Bang. Værdifællesskabet mellem Venstre og Fremskridtspartiets afløser, Dansk Folkeparti, går meget længere tilbage, end da Claus Hjort Frederiksen proklamerede det i 2006. Tal om ”Systemet Jyllands-Posten.”

Hvor Danmark står i dag i den, måske, evige kamp mellem båtnakker og eksperter, er et godt spørgsmål. Men et faktum er det, at Mogens Glistrup er død, Anders Fogh Rasmussen gået af og ungdomsoprøret afløst af MeToo og kvinder på stranden, der er stoppet med at bade topløse.

På BT, der kæmper en evig kamp med Ekstra Bladet om at være ”den lille mands talerør”, er man imidlertid kommet med et tiltag, der enten er et nybrud eller en kapitulation over for hovedkonkurrentens ”Nationen!”.

Alligevel har BT netop oprettet en tredje knap i sit evige forøg på at ”involvere læserne” ved at bede dem mene enten ”ja” eller ”nej” om tidens små og store spørgsmål.

Den tredje knap hedder: ”Det ved jeg ikke en pind om!” Og det er faktisk en stor lettelse at trykke på den.

Du skulle selv prøve det, og der er jo sikkert noget andet, du så faktisk ved noget om.

Forekommer det dig svært, så start med at lytte til Jørgen Leths tekst i digtsangen ”Ikke en skid klogere”:

»Jeg vil helst give udtryk for en lidt dum bevidsthed. En lidt uintellektuel bevidsthed. Det er et fuldstændigt forskelligt udgangspunkt fra de fleste, der er kloge og gerne vil meddele deres klogskab til omverden. Den indstilling har jeg overhovedet ikke.«

Når Jørgen Leth kan, så kan du også.