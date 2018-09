For et par dage siden udkom min biografi af Edmund Burke – ”Edmund Burke. Konservatismens profet”. Burke levede fra 1730 til 1797 og regnes for konservatismens fader eller profet.

Den irsk-engelske politiker Burke har i mange år spillet en central rolle i engelsk-amerikansk konservativ idédebat. Og han har også i mange år spøgt i den danske politiske og kulturelle debat. Det var ham, der ville »forandre for at bevare«, og ham, der mente, at samfundet er »et fællesskab ikke kun af dem, der lever, men af dem, der lever, dem, der er døde, og dem, der vil blive født«.

Burke voksede op i en ikkeadelig familie i Irland og var livet igennem præget af dilemmaet mellem at komme fra dette land, der var undertrykt af det engelske aristokrati, og så at blive talsmand for dette i England. Han var f.eks. meget mere positiv over for katolicismen, som var irernes religion, end englænderne generelt, der tilhørte den anglikanske (protestantiske) kirke. Katolicismen regnedes for en underklassereligion, og katolikker blev ligesom presbyterianere, kvækere, unitarer og andre religiøse dissidenter diskriminerede. Landet eller imperiet blev styret dels af kongen, George 3., dels af højadelen med de store godser. De dominerede fuldstændigt parlamentets Over- og Underhus. Stemmeretten var forbeholdt nogle få.

Men det var her, i Underhuset, Burke blev valgt ind i 1765. Partier i moderne forstand eksisterede endnu knap, men Burke blev Whig, som stod i modsætning til Tory (de senere liberale, henholdsvis konservative partier). Whiggerne var mere kritiske over for kongemagten end Toryerne – selv om alle lederne også var adelige storgodsejere – og mente, at Underhuset skulle være den afgørende magtfaktor. Burke blev en formidabel kraft i Whig-fraktionen med enestående talegaver, men i slutningen af 1780’erne og især fra 1790 tog han afstand fra sit gamle ”parti” og tilsluttede sig Toryerne med deres kongetroskab og mere konservative værdier (”konservatisme” fandtes dog heller ikke endnu som ord).

Hvad var der sket? Jo, i 1789 udbrød den store franske revolution, og den kom til at sætte skel i alle lande mellem dem, der støttede den, og dem, der tog afstand fra den. Det skete også i England, og Burke var den, der formulerede den kraftigste kritik i bogen ”Reflections on the Revolution in France” fra 1790. Den betragtes i dag som en slags konservatismens bibel og Burke som dens evangelist.

For Burke byggede politik ikke på friheds- eller menneskerettigheder, men på den overleverede moral, som igen var religiøst begrundet. Samfundets fundament var religionen og ejendomsretten – ”the spirit of religion and the spirit of the gentleman” – og da han mente, at disse blev udfordret af den franske revolutions principper om frihed, lighed og broderskab, hudflettede han revolutionen i sin bog og mange andre taler og skrifter. Han fik dog svar på tiltale, dels fra mange af de liberale i England, som ønskede parlamentarisme, og dels, ikke mindst, fra engelsk-amerikaneren Thomas Paine, der 1791-92 udgav det berømte værk ”The Rights of Man I-II”, en ”modbibel” for liberale demokrater. Den kom, med 225 års forsinkelse, på dansk i 2017, mens ”Reflections” kom i 1987. Med sin blomstrende sprogkunst er Burke dog bedst på engelsk.

Debatten mellem Burke og Paine er en af verdenshistoriens vigtigste ideologiske debatter overhovedet, i hvert fald set fra det moderne Europas synsvinkel. Og samtidig er det verdenshistoriens første store debat om demokrati og menneskerettigheder, med Burke som modstander og Paine som tilhænger.

Mange tror, at den engelske udvikling med den industrielle revolution og en gradvis indførelse af parlamentarisk demokrati i løbet af 1800-tallet foregik roligt og fredeligt i en gradvis proces, men sådan var det ikke. De sociale misforhold i slutningen af 1700-tallet og påvirkningen fra den franske revolution udløste i 1790’erne store klassekampe i England, der dog endte med oligarkiets – dvs. kongens og højadelens – fastholdelse af magten. Først fra 1830’erne begynder en demokratisk udvikling, der fuldføres efter Første Verdenskrig. Og det er også først her, at Burke med sin revolutionskritik og traditionalisme bliver kåret til ”konservatismens fader”. Også i Danmark har han fået denne titel og er blevet lovprist af blandt andre Søren Krarup og Per Stig Møller. Størst indflydelse fik Burkes tanker dog i USA, hvor de neokonservative tog ham til sig og ”brugte” hans revolutionskritik mod den russiske revolution og den ateistiske Sovjetunion.

Selv om jeg langtfra er enig med disse neokonservative, vurderer jeg i bogen, at netop denne kritik, som advarer mod grænseoverskridende brud på civilisationen, stadig er et brugbart element hos Burke. Jeg er fascineret af ham som en politiker med en stærk moralsk sensitivitet, der talte og skrev som en kunstner. Men generelt ser jeg ham som en tilbageskuende politisk filosof, hvis ideologiske udgangspunkt er antikke og middelalderlige forfattere som Aristoteles, Cicero og Thomas Aquinas. Alle disse forfattere så demokrati som noget farligt, en form for tøjlesløst pøbelvælde.

Thomas Paine derimod er fremadskuende, og i det lange løb vandt hans idéer om demokrati og menneskerettigheder. Burkes og Paines egen tid var derimod en højdramatisk periode i Europas historie, hvor oplysningstidens idéer, som Paine stod for, blev mødt af ”modoplysning” i Burkes forstand. Og hvor kravet om demokrati blev mødt af ønsket om at beholde den traditionelle forfatning, der sikrede oligarkiets fortsatte greb om magten.

Claus Bryld (f. 1940) er en del af JP's weenendpanel, hvor syv personer på skift skriver en kronik. Han er forfatter, professor, dr.phil. i historie. Har speciale i arbejderbevægelsens historie.