Kronik: Jeg tilvalgte folkeskolen af umålelige grunde

Der var andre muligheder end folkeskolen, da min datter skulle begynde i skole for syv år siden, men jeg fravalgte privat- og friskolerne og tilvalgte folkeskolen. Af grunde, som ikke kan måles.

I et komplekst og præstationsorienteret samfund anno 2018 kan det synes simpelt, når min datters folkeskoleklasse en aften i september sidder omkring et bål ved en spejderhytte lidt uden for Holstebro. De sidder sammen om bålets flammer, leger hviskelege, griner, laver sjov og hopper i soveposen, da det er tid til at lukke øjnene under shelterens mosbelagte tag. Det kan synes simpelt, når deres skoledag veksles til en skoleaften i skoven, hvor de sammen kan høre og opleve kronhjortene brøle. Men det er hverken simple eller hurtige oplevelser. Det er stille og langsomme møder med fællesskabet, med naturen, med de andre og sig selv. Det er møder, der kan sætte værdifulde spor og skabe erfaringer, der handler om, at fællesskabet og naturen er større end mig, og at jeg, ligesom alle de andre, er en værdifuld del af noget, der er større end mig selv. Det er at blive til nogen.

I folkeskolens kerne har dannelse en fyldig plads. Den indre dannelse, som handler om empati, social rummelighed og åbenhed over for det og dem, der er forskellige fra en selv. Den dannelse, der kan løfte os, flytte vores perspektiv og gøre os i stand til at se os selv udefra, se andre som de særlige mennesker, de er, og forstå den verden, vi er en del af og kan være med til at præge.

Vi husker alle møder med nogen eller noget, som har løftet os, efterladt sig spor indeni, fordi det gjorde indtryk. Møder, der har været med til at danne os som mennesker. Et af de møder, jeg ikke glemmer, er mit møde med Hans Scherfigs klassiske roman ”Det forsømte forår” – som jeg vel læste for 30 år siden. De uudslettelige indtryk fra den satiriske fortællerstemme, der udlægger, hvordan drenge med drømme gennem et magtsygt menneske og system bliver til angstfyldte børn og ender som bange voksne mennesker, der er »forkrøblede og forkerte som kinesiske misfostre, der er opdrættet i krukker og vaser«.

Scherfigs fremragende roman satte spor i mig, da jeg var ganske ung og bidrog til min forståelse af begreberne menneske, system og magtens mange ansigter. Den bidrog til min forståelse af, hvad det gør ved mennesker ikke at få muligheden for at udfolde sig selv. Det møde har været med til at danne og forme mig, ligesom mange andre møder med nogen og noget har gjort det, både før og siden.

I et samfund, hvor speederen trædes i bund, og god tid er lig med flest mulig handlinger på kortest mulig tid. Hvor vi bliver stadig mere oplevelsesrige og samtidig erfaringsfattige. Hvor individualiseringen er fremherskende, og vi med begejstring dyrker præstationer og foragter svagheden, når et menneske ikke kan klare kravene. Hvor vi fremmedgør os fra hinanden ved at kategorisere hinanden med nedladende overskrifter. Hvor vi kan slukke for empatien, og en ven kan slettes med et digitalt penselstrøg. I lige præcis det samfund er det særdeles opmuntrende, at de fleste forældre stadig tilvælger folkeskolens dannende – og lærende – fællesskab.

Uden skyggen af overdrivelse kan man rimeligvis kalde de seneste år for folkeskolens urolige år. I løbet af de syv år, der er gået, siden min datter trådte sit førte skridt ind i folkeskolen, har politikere kværnet igennem folkeskolens fællesskaber i et højhastighedstog, hvor præstationsmaksimering er målet og flygtige indtryk er udbyttet. Ikke desto mindre er det de flygtige indtryk og oplevelser, der bliver handlet på. Og der bliver handlet hurtigere, end de fleste af os kan nå at stave til; det erfaringsløse højhastighedssamfund.

Folkeskolens urolige år har blandt andet budt på en gennemgribende folkeskolereform, som stadig er ved at udfolde sig; de berømte nationale test også kaldet de nationale tæsk, måske fordi de smager lige rigeligt af fortidens spanskrør, men blev præsenteret som et lommelunkent maltbolsje. Og senest præmiepuljekonkurrencen, der går ud på, at de økonomisk udsultede folkeskoler kan vinde betydelige pengepræmier for at øge karaktergennemsnittet hos de elever, der af forskellige årsager ikke er leveringsdygtige i gennemsnitskarakter eller derover. En tåkrummende pinlig og uværdig konkurrence. For alle.

En del af prisen for folkeskolens urolige år har været, at flere forældre end tidligere har valgt privat- og friskoler til deres børn. Det store fællesskab, som folkeskolen er, er derfor blevet mindre. Samfundet er blevet endnu mere fragmenteret med flere afgrænsede fællesskaber, som en privat- eller friskole jo er. Det betyder en anden virkelighed. En virkelighed, hvor børnene i vores parcelhuskvarter, ligesom i mange andre lokale boligkvarterer, om morgenen cykler eller køres i forskellige retninger og ikke længere med samme naturlighed mødes i det store fællesskabs skole.

Da man i 1814, året efter at Danmark var gået statsbankerot, indførte undervisningsret og -pligt for alle børn i Danmark, var det sammen med folkeoplysningens blomstring vel den største befrier, der er skudt af sted. En befrier, fordi den frigjorde mennesker og menneskeligt potentiale gennem dannelse og uddannelse. Derfor har folkeskolen med sine mere end 200 år en tyngde, en dybde og et erfaringskatalog, som i sig selv er en modvægt til en overfladisk præstationsfokusering. Den er den vigtigste uddannelsesinstitution i vores samfund, fordi det er her, at vidensbunden og læringsgrunden for de fleste bør lægges til deres videre muligheder. Det er den vigtigste kulturinstitution, fordi det er her, midt i mangfoldigheden af børn og udtryk, at de mange børn dannes og deres livsmuligheder skabes.

Med det faktum in mente virker det historieløst, at politikerne tilsyneladende har sat sig for at frelse folkeskolen fra den selv. Det er selvfølgelig en smuk intention, at magtens elite vil frelse folkets skole. Men uanset de smukke intentioner, så tror jeg ikke, folkeskolen har brug for, at magthaverne med et arsenal af præstationsfremmende redskaber under armen i deres højhastighedstog buldrer igennem folkeskolens lærende og dannende fællesskaber. Jeg tror egentlig, at folkeskolens kerne er stærk og sund. Den behøver ikke anvende præstationsfremmende midler for at blive attraktiv: Den er attraktiv i sig selv. Og den er smukkest, når den udfolder sig indefra. Ligesom det er smukkest, når et barn, et menneske får mulighed for at udfolde sig indefra. Derfor skal folkeskolen heller ikke kopiere privat- og friskolerne, men udvikle sig med afsæt i dens kerne, altså indefra.

Mon ikke det er tid til, at vi som samfund erkender, at præstationsdyrkelsen ikke er et tilvalg for de mange, at det udmatter børn – og de fleste andre. At politikerne får øje på, at de har alletiders mulighed for at slå en befrier ved at lade folkeskolen stå for dannelse og læring, som løfter og styrker børn indefra. Og folkeskolen ikke har behov for konstant at blive forstyrret af politikere i et larmende højhastighedstog, der lige vil aflevere endnu et præstationsfremmende redskab inden klokken 16. Folkeskolen har forudsætningerne for at skabe de møder, der ikke alene gør børn uddannelsesparate, men også dannelsesparate.

For mig var og er folkeskolen et stærkt tilvalg af grunde, som ikke kan måles. Den er et tilvalg af det åbne fællesskab, hvor alle børn er inviteret til at leve og føre deres skoleliv uanset forudsætninger og vilkår. Det er et tilvalg af børns mangfoldige møde i et dannende og lærende fællesskab. Det er et tilvalg af de mange børn og de mange forældres møde i forpligtende fællesskaber, hvor vi kan bygge tillidsfulde broer mellem hinanden. Folkeskolen er for mig et helhjertet tilvalg, fordi det er her, forskellighedens børn med afsæt i fællesskabet hver især og sammen kan skabe sig en verden at leve i.