Udfordringen i mange af vores dagligdagsaktiviteter er, at der er mere og mere, som kæmper om vores opmærksomhed, samtidig med at vi både er blevet mere tilbøjelige til i analoge situationer hurtigere at kede os og være mere afhængige af digitale interaktioner. Der er således ganske få mennesker, som i dag kan stå og vente på f.eks. bussen eller toget uden straks at tage på digital vandring. Det er langt fra altid et problem, men især når vi er sammen med andre mennesker om noget, men så alligevel hurtigt keder os og derfor flygter ind i skærmen, er den digitale afhængighed meget problematisk. Vi er således ofte fysisk samlet, uden at vi egentlig i særlig høj grad engagerer os i denne fysiske samling. Alle i forsamlingen er på digital masseflugt.

Det gælder bl.a. i undervisningslokalet, hvor studerende og undervisere er fysisk samlet for at øge læringen, men hvor studerende ofte vælger at gå på digital opdagelse på bl.a. sociale medier i stedet for at bidrage til og engagere sig i undervisningen. Det forstyrrer ikke alene den enkelte studerende, men skaber også et undervisningsmiljø, som minder mere om en stillekupé end en mulighed for faktisk at lære noget. Undervisningen bliver derfor for både studerende og undervisere meget lidt energifyldt.

Der er mange forklaringer på, hvorfor undervisning nogle gange opleves mere energidrænende end energifyldt. For det første oplever mange undervisere, at der er forskel på hold – nogle er bedre og mere aktive end andre og derfor lettere at inddrage i undervisningen. For det andet viser en del forskning, at den fysiske indretning af lokalet kan gøre det vanskeligt at etablere og fastholde en dialog mellem underviser og de studerende. Især i store forelæsningssale, hvor næsten uendelige rækker af studerende er placeret bag lange borde, oplever både underviser og studerende mange barrierer for en energifyldt undervisning.

For det tredje er der kedelige undervisere, som – selvom holdet af studerende er godt, og selvom der i undervisningslokalet ikke er mange barrierer for aktiv inddragelse af de studerende – ganske enkelt ikke formår at aktivere de studerende. Det kan måske skyldes, at de udelukkende leverer højtlæsning fra en alt for omfattende mængde slides.

For det fjerde viser forskning, at manglende interesse, ligesom andres skærmtid, smitter, således at når den umiddelbart aktive studerende f.eks. ser, at nogle af de medstuderende surfer rundt på nettet og altså enten har mistet interessen for undervisningen eller forsøger både at følge med i undervisningen og være på digital langfart, så øges risikoen for, at den umiddelbart aktive studerende også snart mister sin interesse for undervisningen.

Når mennesker i dag i sociale situationer interagerer på andre måder end tidligere og f.eks. ikke lader deres opmærksomhed afgrænse af det fysiske rum, de befinder sig i, er der risiko for, at den sociale situation udvikler sig til en energiforladt oplevelse, og at interessen for undervisningen derfor forsvinder, hvilket som nævnt har en negativ indflydelse på læring.

Forskning i energi på arbejdspladser, i undervisningssituationer og mere generelt i interaktioner mellem mennesker er et nyere forskningsområde, som tager udgangspunkt i, at den oplevelse, mennesker har, når de er sammen med andre, kan være energidrænende, energigivende eller et sted mellem disse to yderpunkter. Denne oplevelse af mere eller mindre energi har ikke alene indflydelse på læringen, men påvirker også en række andre elementer. Når mennesker oplever energiske interaktioner, er de mere hjælpsomme, de har øget motivation til igen at indgå i disse interaktioner, de er initiativrige, ivrige og i stand til at tage affære, og de føler sig opstemte.

Ikkerelevant skærmbrug i undervisningslokalet udfordrer i høj grad oplevelsen af undervisningen som energifyldt. For at opleve sociale situationer som energifyldte er det for det første vigtigt, at de opleves som tydeligt afgrænsede. For det andet at deltagerne i de sociale situationer udviser gensidig opmærksomhed.

Undervisningslokalet er en tydelig fysisk afgrænsning fra andre, og selvom der er vinduer, som gør lokalet mere lyst og dermed også gør det muligt at se andre fra lokalet, er det nemt at afgøre, hvem der er, og hvem der ikke er i lokalet. Skærmtid har imidlertid gjort undervisningslokalets umiddelbare tydelige fysiske afgrænsning i form af bl.a. vægge mere flydende. Fordi studerendes aktiviteter på sociale medier inviterer hele vennekredsen med ind i undervisningslokalet, er det vanskeligt at fastholde den tydelige afgræsning af, hvem der er med og ikke med i forsamlingen.

Desuden viser forskning, at den blotte tilstedeværelse af en skærm som f.eks. en computer, smartphone eller tablet forringer oplevelsen af de sociale interaktioner blandt dem, vi fysisk er sammen med. Således behøver studerende ikke engang at være aktive på skærmen, førend at der er risiko for en negativ påvirkning af medstuderende. F.eks. har forskning dokumenteret, at når to personer sidder over for hinanden og taler sammen, vil tilstedeværelse af den anden persons mobile enhed medføre, at denne person opleves som mindre empatisk. Derudover opleves kvaliteten af samtalen ved tilstedeværelsen af mobile enheder mindre berigende. En forklaring på dette er, at mange mennesker i dag vælger, hvad der kaldes for horisontale relationer frem for vertikale relationer, og dermed hellere vil have et bredt digitalt publikum end fordybe sig i en ansigt-til-ansigt relation. Det fører i sociale situationer til delt opmærksomhed og dermed færre muligheder for afgrænsning.

Den blotte tilstedeværelse af skærme giver således mindre gode sociale interaktioner, fordi vi netop ikke giver disse interaktioner – som f.eks. undervisningen – fuld opmærksomhed.

Den svækkede fysiske afgrænsning udfordrer også den gensidige opmærksomhed. Her handler det om, at de tilstedeværende retter deres opmærksomhed mod det samme. Naturligvis kan det i større forelæsninger sammenlignet med undervisning med færre studerende være vanskeligt at sikre den gensidige opmærksomhed, men den er stadig afgørende for energien i rummet. Hvis den gensidige opmærksomhed svigter, oplever deltagerne ikke alene en utydelig afgrænsning fra andre; det bliver også problematisk at opnå en fælles oplevelse af følelser. Et fælles opmærksomhedspunkt i undervisningslokalet kan være underviseren, medstuderende, som holder oplæg, lærredet eller tavlen, og det er her, alle kigger hen og dermed er sammen om at opleve alt fra grin over underviserens eller en oplægsholders vittighed til forvirring over budskabet på et slide.

Tydelig afgrænsning og gensidig opmærksomhed er, hvad der kan kaldes analoge ritualer. Det er adfærd, som kan være vanskelig at opleve i en digital kultur domineret af digital afhængighed og dermed rastløshed i enhver analog situation med andre mennesker. I undervisningslokalet fører til det massiv ikkerelevant skærmbrug, hvilket fører til et energidrænende rum og dermed et dårligere undervisningsmiljø.

Det er naturligvis ikke al undervisning i undervisningslokalet, som skal foregå uden skærmbrug, men på den anden side er der grund til, langt oftere end det er tilfældet at forbyde ikkerelevant skærmbrug, da undervisning i et blåt skær er spild af ressourcer og ikke fører til hverken energi og læring.

Peter Holdt Christensen er ph.d. og lektor ved Copenhagen Business School. Han har netop udgivet bogen ”Kig op. Undervisning uden et blåt skær” på Samfundslitteratur.