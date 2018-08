I de seneste mange år har det været tendensen, at små og mellemstore landbrug er lukket, gået konkurs eller blevet opkøbt. Landbrugssektoren er blevet effektiviseret, og der stilles ganske store krav til de enkelte landmænd.

I takt med den løbende udvikling, drives de fleste landbrug nu topprofessionelt, og med stor fokus på optimering, indtjening, investering og effektivisering.

Udskillelsesløbet har medført, at den gennemsnitlige landmand er kompetent, professionel og hårdtarbejdende.

I årerne inden finanskrisen ekspanderede mange landmænd deres landbrug, og der blev handlet landbrugsjord til historisk høje priser.

Finanskrisen og efterdønningerne heraf har medført, at de selvsamme landmænd nu må kæmpe en daglig kamp den store gældsbyrde, de har påtaget sig. En stor gældsbyrde, svigtende indtægter og faldende (jord)priser er hverdag for mange landmænd, og det kan vise sig at være en særdeles giftig cocktail.

Særligt i år har vist, at bare ét år med dårlig høst eller lave priser på afgrøder eller udbytte fra dyrehold kan medføre, at mange landmænd ikke har mulighed for at kunne opretholde en tilstrækkelig indtægt til at kunne servicere deres gæld.

Det historisk dårlige vejr i anden halvdel af 2017 er erstattet af den varmeste sommer, Danmark nogensinde har oplevet. Der blev sået for lidt vintersæd i slutningen af 2017 og den vårsæd, der i stedet blev sået i foråret 2018 er særdeles hårdt ramt af tørken. Nogle steder i landet oplever landmænd udbyttenedgang på op mod 50 pct.



Senest er det kommet frem, at denne sommers tørke vil medføre et samlet tab for dansk landbrug på over 7,5 mia. kr., og nogle eksperter forudser, at op mod 500 landbrug er i fare for at gå konkurs.

Dette vil naturligvis medføre massive tab for de enkelte landbrug, hvilket igen vil kunne føre til flere konkurser, samt personlig og menneskelig ruin for den enkelte landmand og hans familie, hvis ikke der findes en klog og besindig løsning på problemet.

Umiddelbart vil de fleste svare, at landmændene jo selv har sat sig i den situation de nu sidder i.

Alligevel forlyder det dog, at regeringen vil yde de tørke- og gældsramte landmænd en tiltrængt håndsrækning.



Set fra et rådgiversynspunkt er det dog ikke tilstrækkeligt, at regeringen udsteder hjælpepakker til de nødlidende landmænd. Gældsbyrden vil ikke forsvinde af, at landmændene får respit på deres skattebetaling, mulighed for henstand af momsbetalingen eller lov til at høste og beplante brakliggende arealer.

Skal der opnås en langsigtet og holdbar løsning for dansk landbrug, er det vigtigt, at der bliver taget fat om nældens rod. Skal der opnås en langsigtet og holdbar løsning for dansk landbrug, er det vigtigt, at der bliver taget fat om nældens rod.

De landmænd, som netop nu har vanskeligt ved at få driften til at hænge sammen, har ikke været ene om at træffe beslutningen om at udvidede deres landbrug og deres bedrifter. Inden de enkelte landmænd ekspanderede deres landbrug, var de selvsagt i tæt dialog med deres finansieringsinstitut.



Låneaftalerne er indgået mellem to professionelle parter, hvoraf begge – og måske endda lånegiver især – har stor indsigt i sektoren. Låneaftalen er indgået ud fra nogle forudsætninger, som begge parter har været enige om, var realistiske og holdbare. Begge parter er således indtrådt i gældsforholdet med åbne øjne.



Lånegiver har således været særdeles bekendt med både risiko og driftsforudsætning, inden låneengagementet blev etableret.



Det er væsentligt at holde for øje, at den landmand, som nu oplever vanskeligheder med sin indtjening og likviditet, og som – helt uforvarende – må se sig presset af sine kreditorer, tidligere nød netop samme kreditorers tillid.



Når en landmand går konkurs eller et landbrug tvangslukkes, medfører det som oftest tab af arbejdspladser, tab af indtjening, og pengeinstitutter og andre kreditorer må lide betydelige tab og samfundet bliver fattigere.

Det er stort set aldrig muligt at opnå det mest optimale provenu, når en landbrugsejendom sælges på tvangsauktion eller når den sælges i forbindelse med en konkursbehandling. Handelsprisen ender oftest væsentlig under markedsprisen og pengeinstitutter, staten og de øvrige kreditorer påføres store tab. Reelt er den eneste vinder ved en konkurs den køber, der ender med at købe landbrugsejendommen billigt.

Et stort antal konkurser i landbrugssektoren vil også have negative følger for samfundet, følgeerhvervene og for landbrugssektoren i særdeleshed. Landbrugsjord- og ejendomme vil selvfølgelig falde i pris, og det vil være sværere for andre landmænd at sælge deres ejendomme på det frie marked.

Nu er tiden ikke til automatisk kassetænkning, indtjeningsanalyser eller til blot at trække stikket og konstatere tab.



Pengeinstitutterne må anlægge en konkret vurdering af den enkelte landmand og af dennes engagement og driftsforudsætninger. Den landmand, som tidligere nød pengeinstituttets tillid, skal ikke tvinges fra sit hjem og sit landbrug, blot fordi nogle økonomiske forudsætninger har ændret sig, eller fordi det enkelte landbrugs indtjeningsudsigt ikke viser mulighed for en fuld servicering af gælden.

Det er selvfølgelig forståeligt – og også sund økonomisk fornuft – at pengeinstituttet medvirker til, at landbruget bliver solgt bedst muligt, hvis det vurderes, at en køber vil kunne ”betale mere” for landbrugsejendommen end dens nuværende ejer vil have mulighed for at afdrage, såfremt driften fortsættes. Men at indtage holdningen, at en hver misligholdelse af engagementet, eller et behov for en sanering, per definition skal medføre en diskvalifikation af et fortsat kundeforhold er ikke fordrende for en fremtidig sund landbrugssektor.

Det skal retfærdigvis siges, at vi oplever, at stadigt flere pengeinstitutter har lempet deres tilgang til nødlidende landbrug. Pengeinstitutternes velvilje til at konstatere tab på den enkelte landmand og efterfølgende medvirke til et fortsat kundeforhold og til, at landmanden kan fortsætte driften af sit landbrug, lader dog fortsat en del af ønske.



Pengeinstitutter skal være mere villige til at acceptere direkte økonomiske saneringer i de tilfælde, hvor den enkelte landmand normalt har praktiseret en professionel og optimal drift.

Huskes blot nogle år tilbage, støttede samfundet op om den nødlidende finanssektor. Nu er tiden inde til at finanssektoren påtager sig et yderligere ansvar til fordel for samfundet.