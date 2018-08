For nylig gik det for alvor op for mig, at vi på trods af masser af information, ytringsfrihed og heftig debat i utallige nyhedsmedier og på et hav af sociale medier også fremelsker tavshed.

Vi er havnet i en situation, hvor alt helst skal være ultimativt, sort-hvidt og enten-eller. Man skal helst være for eller imod. De personer, som har forbehold, eller som har noget nuanceret at bidrage med, tier stille i frygt for at blive slået i hartkorn med de ekstreme synspunkter.

I nyhedsmedierne fremhæves ofte konfliktvinklen. Debattørerne, der inviteres ind, skal helst kæmpe lidt mod hinanden fra hvert sit hjørne for at gøre debatten levende. Det er god underholdning. Det samme gør sig også gældende på sociale medier, som så er med til yderligere at polarisere den politiske debat. Det betyder desværre også, at indspark, der har et anerkendende både-og-perspektiv bliver set som svag. Hvordan skal vi forstå det her i forhold til rød eller blå? Hvem peger I på? Det er nogle af de spørgsmål, som de ”svage” bliver mødt med, hvis de forsøger at nuancere eller anerkende ligheder frem for forskelligheder.

Hvis en politiker eller en ekspert skulle blive klogere og eventuelt skifte mening, så kan vi roligt regne med, at vedkommende lynhurtigt bliver konfronteret med en gammel udtalelse af journalister, der vil dokumentere inkonsistens. Journalister vil selv retfærdiggøre denne handling med, at de jo skal trykteste holdningsskiftet, men vinklen er oftest ikke at forstå årsagen til holdningsskiftet, mest bare at påvise politisk utroværdighed.



Inkonsistens og tvivl kan for en politiker betyde den sande død i nyhedsmedierne, så i stedet for at blive klogere, bullshitter de fleste politikere med fasttømrede talepunkter. De sikrer sig samtidig, at de kun bruger særligt udvalgte fakta. Energien bliver brugt på at håndplukke både ny eller forældet information, der kan bekræfte et sort-hvidt verdensbillede.



Politikerne vil ikke risikere at tabe politisk ansigt i medievirkeligheden, så denne taktik skal hjælpe dem med ikke at skulle skifte mening.

Konsekvensen er, at politikerne bliver dummere, mens de bliver stærkere i deres urokkelighed og immunitet over for ny viden. Ingen bliver på den måde klogere af ny information og oplysning, og vi er ved at have mistet evnen til at tænke, tvivle, reflektere og debattere fornuftigt og rationelt i den politiske debat.



Vi kender polarisering af debatkultur i sin ekstrem fra USA og særligt med Donald Trump som en helt særlig dynamik i den politiske debat. Fronterne er trukket meget skarpt op, og begge fløje overgår efterhånden hinanden i irrationel adfærd. Beskyldninger, personangreb, generaliseringer og fejlkonstruerede årsagssammenhænge bliver blandet sammen som pærer og bananer. Ingen bliver klogere, men polariseringen af debatten og forfinelse af simple, urokkelige og nederdrægtige budskaber bliver stærkere. Fronterne lærer ikke noget nyt, men bliver kun immune over for ny viden og oplysning.

I en snak med en journalistprofessor fra New York University bed jeg forleden mærke i noget vigtigt. Han og flere kolleger ved godt, at Trump-situationen er både kompleks og mere nuanceret end det, som medierne tegner op. »Men vi ønsker ikke at give Trump eller den anden fløj ammunition, og vi vil ikke selv besmittes af den polariserede debatkultur. Vi foretrækker at tie stille,« påpegede han

Altså, de personer, som kunne nuancere og udfolde den komplekse virkelighed, vil ikke eller kan ikke få plads til at gøre os klogere i den politiske debat.



Herhjemme ser vi det samme i udlændingedebatten. Inger Støjberg personificerer de delte vande. Alle nuancer og forsøg på et både-og-perspektiv bliver hurtigt sparket ud til en af polerne i debatten.



Vi så eksempelvis, hvordan De Radikale reagerede på, at Socialdemokratiet skiftede perspektiv i udlændingedebatten, hvor Morten Østergaard straks fordømte det »rødbrune kabinet«. I dette politiske perspektivskifte mistede vi en mulighed for at få nuancer frem. Til gengæld fik vi atter engang lov til at gennemleve en opførsel af De Radikales symbiotiske hadedans med Dansk Folkeparti.

Vi har simpelthen brug for at få fornuft og klogskab tilbage i den politiske debat. Til en start kunne vi måske selv sortere lidt mellem den grove, den rationelle og den forhandlede debat.

Den grove debat: Vi ser ofte overskrifter i stil med ”Muslimske drenge sigtet for voldtægt”, ”Muslimske mænd rejser til Syrien for at støtte ISIS” eller ”Imamer opfordrer til drab på jøder og kristne”. Ergo alle muslimer må være på den måde.

Det er, hvad vi kalder en grov generalisering. Det er lodret falsk og taler mod bedrevidende. Andre muslimer gør noget andet. Det er med andre ord bullshit at generalisere på den måde. Retorisk stærk og fordomsfuld. Virkeligheden er mere kompleks, og mennesker oplever trods alt verden forskelligt.

Det er i helt samme grove kategori, når en gymnasieelev fra Aarhus af halvt anden etnisk herkomst skriver et indlæg om, at han får kvalme, fordi han ikke rigtig kan få lov til at føle sig som dansker. Årsagen er, at han og hans ligemænd bliver pisset på af danskerne. Også etniske danskere er meget forskellige, og udsagnet er retorisk bullshit.

Den rationelle debat: I den rationelle debat møder vi overskrifter som ”Statistikken viser, at kriminalitet er størst hos flygtninge og indvandrere fra særlige lande”. Eller det kan være noget i retning af: ”En undersøgelse peger på, at der sker en stigende muslimsk radikalisering af ikkeetniske danskere”. Samtidig bliver utallige eksempler fremhævet, hvor der er blevet taget særhensyn til muslimske grupper i samfundet og i det offentlige rum. Her taler vi så om en evidenstype, hvor vi kan spørge: Hvis vi fortsætter med massiv indvandring, får vi så mere kriminalitet begået af indvandrere fra særlige lande, mere radikalisering af muslimske grupper, flere særhensyn? Ja, det får vi højst sandsynligt. I den politiske debat er det derfor helt legitimt at kræve et stop for indvandring uden at blive kaldt racist, men alene, fordi man vil modgå en bestemt udvikling

Det er på den anden side også legitimt at være kildekritisk og spørge ind til undersøgelsesmetoden. Undersøgelser kan godt afvises, men ikke blot per automatik, fordi den peger i forkert retning af ens egne holdninger. Og den er nødvendigvis heller ikke altid lige gyldig, selv om den understøtter ens egne holdninger.



Man skylder sig selv at spørge, om der sker andre former for udvikling? Viser studier, at muslimske grupper i stigende grad bliver udsat for diskrimination? Det vil være relevant i forhold til at få et større billede frem. Pointen er her, at den ene undersøgelse ikke automatisk udelukker en anden, blot fordi den ikke understøtter en foretrukken fortælling.





Den forhandlede debat: Måden, vi kigger på faktuelle forhold, og måden, undersøgelser får mening, er det sted, den store uenighed opstår. Hvis vi kan konstatere, at kriminaliteten stiger hos unge indvandrere, er det så indvandrernes kultur og mentalitet, som er årsagen? Er det særlige udlændinges manglende vilje til at tage Danmark til sig? Er det, fordi vi i Danmark ikke har gjort nok integrations- og socialpolitisk? Eller skal det forstås mere sociologisk, hvor kriminalitet, voldtægter osv. ikke handler om baggrund, men om, at Danmark ikke har fokus på de uledsagede unge mænd?.

Årsag og sammenhæng skal nok findes i lidt af det hele. I et sådant polyfaktuelt samfund er vi nødt til at finde brugbare fælles løsninger frem for at fortsætte kampen om ultimativt at få retten til at bestemme en endegyldig sandhed. Uden fælles præmis om kompleksitet er der ingen fælles forståelse for statistik og ny viden, og derfor vil der heller ikke være nogen mulighed for af finde fælles løsninger.

Jeg har personligt ikke noget imod at være rokkelig eller inkonsistent, i forhold til hvad jeg mente for et års tid eller to siden. Jeg bliver ikke utroværdig, fordi jeg er blevet klogere af oplysning og samtale. Som samfund skal vi blive bedre til at rumme det komplekse og det paradoksale. Som samfund skal vi for alt i verden gøre os umage for at tvivle klogere.